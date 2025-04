Czas przygotowania: 60 min

Stopień trudności: Średnie

Składniki:

6 dag margaryny,

20 dag syropu z buraków,

20 dag żytniej mąki,

2 jajka,

10 dag cukru,

1 łyżka kakao,

1 opakowanie przyprawy do pierników,

1 dag sody oczyszczonej,

30 dag mąki,

25 dag cukru pudru,

2 łyżki mleka,

1 łyżeczka soku cytrynowego.

Przygotowanie:

Roztopić margarynę. Połączyć z syropem z buraków. Lekko podgrzać. Ostudzić. Dokładnie wymieszać z mąką żytnią. Utrzeć jajka z cukrem. Wsypać kakao i przyprawę do pierników. Delikatnie połączyć z syropem żytnim. Rozpuścić sodę w łyżce wody. Wszystkie składniki połączyć. Zagnieść ciasto. Owinąć folią. Włożyć do lodówki na dwie godziny. Rozwałkować. Wykroić pierniczki. Blaszkę wyłożyć pergaminem. Ułożyć ciastka. Piec w temp. 170 st. C przez kwadrans.