Pieczone banany przyrządzone z dodatkiem słodkich dodatków idealnie pasują na deser. Pieczone w cieście francuskim i okraszone miodem możemy podawać jako ciepłą zakąskę. Banany w smażonym cieście naleśnikowym to danie najczęściej przygotowywane w krajach azjatyckich, które cieszy się znaczną popularnością. Sprawdź, jak przygotować pieczone banany na różne sposoby!

Pieczony banan z cynamonem

Oto składniki na pieczonego banana z cynamonem:

3 dojrzałe banany

łyżka cynamonu

2 łyżki miodu

brązowy cukier

sok z pomarańczy

Jak zrobić pieczonego banana z cynamonem?

Banany obieramy ze skórki . Następnie karmelizujemy cukier na rozgrzanej patelni. Dodajemy miód, brązowy cukier i sok z pomarańczy. Po przygotowaniu masy dodajemy banany. Smażymy na lekkim ogniu przez około 5 minut. Tak przygotowane banany doskonale smakują z dodatkiem bitej śmietany i lodów waniliowych.

Pieczone banany z czekoladą

Oto składniki na pieczone banany z czekoladą:

dojrzałe banany

opakowanie ciasta francuskiego

szczypta cukru

łyżka miodu

siekane orzechy

jajko

Jak zrobić pieczone banany z czekoladą?

Banany obieramy ze skórki. Układamy na płachcie ciasta francuskiego. Posypujemy szczyptą cukru. Podprażamy orzechy na suchej i rozgrzanej patelni. Siekamy za pomocą ostrego noża. Następnie zawijamy ciasto francuskie. Blachę wykładamy papierem do pieczenia i układamy banany na wierzchu. Lekko nacinamy nożem i smarujemy rozkłóconym jajkiem. Pieczemy przez 15 minut w 200 stopniach Celsjusza. Polewamy roztopioną czekoladą w kąpieli wodnej. Tak przygotowane banany doskonale smakują w towarzystwie lodów waniliowych.

Pieczone banany w cieście

Oto składniki na pieczone banany w cieście:

5 łyżek mąki pszennej

szczypta proszku do pieczenia

jajko

2 łyżki mleka

szczypta soli

szczypta cukru

olej do smażenia

Jak zrobić pieczone banany w cieście?

Do miski wsypujemy wcześniej przesianą mąkę. Dodajemy proszek do pieczenia. Dodajemy rozkłócone jajko. Następnie wlewamy mleko. Doprawiamy solą i pieprzem. Wszystko dokładnie mieszamy do uzyskania gładkiej i puszystej masy. Banany obieramy ze skórki. Olej rozgrzewamy w garnku. Następnie zamaczamy każdy owoc w cieście i ostrożnie wkładamy na łyżce cedzakowej do rozgrzanego oleju na minutę. Tak przyrządzone banany w chrupiącym cieście najlepiej podawać w towarzystwie miodu i lodów śmietankowych.

