Piaskowa babka cytrynowa to jedno z najbardziej klasycznych ciast na Wielkanoc. Pamiętaj o tym, że wszystkie składniki do przygotowania babki powinny być w temperaturze pokojowej. Ważne więc, aby co najmniej godzinę przed przyrządzaniem ciasta, wyjąć wszystkie produkty z lodówki. Cytrynowa babka piaskowa nie jest zbyt słodka, a jeśli dodatkowo oblejesz ją lukrem, stanie się najpyszniejszym wielkanocnym ciastem!

Oto składniki do przygotowania cytrynowej babki piaskowej:

4 jajka,

1 i 1/3 szklanki cukru pudru,

250 g masła,

1 cytryna,

szczypta soli,

3/4 szklanki mąki ziemniaczanej,

1 szklanka mąki pszennej.

Jak zrobić piaskową babkę cytrynową? Wszystko rozpocznij od ucierania. W misce umieść miękkie masło i szczyptę soli, utrzyj mikserem. Do puszystej masy wsyp teraz cukier puder, kontynuuj ucieranie. Teraz pora na jajka - białka umieść w osobnym naczyniu, a żółtka pojedynczo wbijaj do masy i miksuj przez około minutę. Cytrynę sparz wrzątkiem, a jej skórkę zetrzyj teraz bezpośrednio do masy na babkę piaskową. Do białek dodaj odrobinę soli i zmiksuj wszystko czystym mikserem, aż powstanie puszysta i sztywna piana.

Do masy maślanej dodaj teraz mąkę ziemniaczaną, a następnie mąkę pszenną. Wszystko zmiksuj. Następnie powoli wmieszaj pianę z białek. Masę na cytrynową babkę piaskową dokładnie wymieszaj. Formę wysmaruj masłem i przełóż do niej ciasto. Piecz przez 60 minut w 160 stopniach. Upieczoną babkę zostaw na kilka minut w foremce, a potem odwróć na kratkę, wyjmij z blaszki i zostaw do wystygnięcia. Piaskową babkę cytrynową możesz jeszcze polać lukrem i udekorować rodzynkami!

