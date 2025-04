Wiosenne święta nie mogą obejść się bez kilku czołowych potraw. Mowa oczywiście o pieczonej białej kiełbasie wielkanocnej oraz białym barszczu i faszerowanych jajkach. Coraz częściej na odświętnie udekorowanym stole tradycja spotyka się z nowoczesnością, a serwowane dania zaskakują miksem smaków.

Wegetariański żurek zyskuje coraz większe grono zwolenników, podobnie jak wegański majonez z awokado. Do tej listy warto dopisać także pachę serwowaną w pucharkach. Monoporcja nie tylko prezentuje się elegancko, ale też zachwyca smakiem. A oprócz tego jej przygotowanie jest błyskawiczne - zdążysz zrobić ją w pół godzinki przed wizytą gości.

Szybki przepis na paschę wielkanocną w pucharkach

Pascha wielkanocna tradycyjnie serwowana jest z suszonymi owocami i orzechami. To absolutny klasyk, którego nie może zabraknąć na stole. W przypadku wersji podzielonej na mini porcje w pucharkach, nie musisz martwić się o czas. Samo przygotowanie deseru jest naprawdę proste.

Składniki:

500 gram sera twarogowego,

70 gram cukru pudru,

2 żółtka jajka,

200 gram śmietanki kremówki,

garść rodzynek, suszonej żurawiny i moreli,

garść orzechów włoskich lub laskowych.

Sposób przygotowania:

Na początku zrób kremową bazę. Jeśli kupiłaś twaróg sernikowy w wiaderku wystarczy, że przełożysz go do dużej miski. W przypadku białego sera w kostce należy go najpierw zmielić - najlepiej 3 razy, by zyskać gładką, puszystą konsystencję.

Następnie wystarczy już tylko dodać żółtka jajek oraz cukier puder i śmietanę kremówkę. Całość należy dokładnie wymieszać. W tym celu warto sięgnąć po mikser, aby przyspieszyć proces. Na koniec wystarczy dodać drobno posiekane orzechy i bakalie i rozdzielić deser na mniejsze porcje do szklanych pucharków.

Wielkanocną paschę w pucharkach zrobisz w mniej niż 30 minut, fot. Adobe Stock, ld1976

Dodatki do wielkanocnej paschy

Aby wzbogacić smak wielkanocnej paschy w pucharkach możesz dodać do masy kilka kropel ekstraktu waniliowego lub kilka łyżeczek cukru waniliowego, a jeśli wolisz nieco kwaskowaty posmak w deserach świetnie sprawdzi się tarta skórka cytryny.

Oprócz tego do bakalii (lub zamiast nich) możesz dorzucić łyżeczkę nasion chia. Jeśli zależy ci na ładnym warstwowym efekcie, na dno pucharków możesz wyłożyć pokruszone herbatniki, płatki owsiane albo kruszonkę z precelków, które złamią smak słodyczy.

Jak udekorować paschę w pucharkach?

Aby ładnie zaserwować wielkanocny deser gościom i rodzinie warto zadbać o detale. Do udekorowania paschy dobrze sprawdzają się prażone płatki migdałów, ale to nie jedyna opcja. Oprócz tego, możesz pokusić się o inne smaczne składniki:

listki mięty,

czekoladowe płatki,

plasterki cytryny lub pomarańczy,

świeże owoce,

kolorowa posypka.

