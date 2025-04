Panna cotta przyrządzona na bazie lekkiej masy śmietankowej, którą możemy uzupełnić o różne dodatki. Ten włoski deser wywodzący się z Toskanii idealnie łączy się z malinami, sosami lub z klasyczną wanilią. Sprawdź nasze przepisy na delikatną i kremową panna cottę, którą przygotujesz w mgnieniu oka!

Panna cotta z malinami: przepis

Oto składniki na panna cottę z malinami:

3 łyżeczki żelatyny

300 ml mleka

400 ml śmietanki kremówki

50 g cukru

skórka otarta z połowy cytryny

garść malin

3 łyżeczki cukru

Jak zrobić panna cottę z malinami?

Żelatynę mieszamy z mlekiem w małej misce. Tak przygotowaną mieszankę odstawiamy na 15 minut do połączenia. Dokładamy śmietankę, cukier i skórkę z cytryny. Przekładamy do rondla i podgrzewamy na małym ogniu do zgęstnienia. Przelewamy masę na panna cottę do mniejszych kokilek lub foremek. Schładzamy w lodówce przez 7-8 godzin do stężenia. Tak przyrządzoną panna cottę serwujemy z dodatkiem świeżych malin rozgniecionych widelcem na mus lub w całości.

Panna cotta z musem truskawkowym: przepis

Oto składniki na panna cottę z musem truskawkowym:

4 łyżeczki żelatyny

pół szklanki ciepłej wody

200 ml śmietanki kremówki

pół szklanki cukru

pół łyżeczki ekstraktu waniliowego

15 truskawek

łyżka wody

łyżka skrobi ziemniaczanej

Jak zrobić panna cottę z musem truskawkowym?

W mniejszej misce rozrabiamy żelatynę z wodą. W rondlu podgrzewamy śmietankę razem z wanilia i lekko ubijamy razem z żelatyną. Przekładamy do mniejszych foremek lub kokilek i schładzamy przez 7 godzin w lodówce do stężenia. W międzyczasie przygotowujemy sos: truskawki blendujemy w mikserze i dodajemy odrobinę cukru. Podgrzewamy i zagęszczamy skrobią ziemniaczaną. Tak przygotowaną panna cottę możemy podawać z dodatkiem soku z limonki i miętą.

Panna cotta waniliowa: przepis

Oto składniki na panna cottę waniliową:

szklanka kremówki

szklanka mleka

ziarenka z jednej laski wanilii

pół szklanki cukru

3 łyżki żelatyny

Jak zrobić panna cottę waniliową?

W rondelku podgrzewamy mleko i kremówkę. Dodajemy wanilię i dokładnie mieszamy całość. Ściągamy z palnika i odstawiamy na 10-15 minut. Dosypujemy cukier i czekamy, aż rozpuści się. Wkładamy żelatynę do gotującej się wody i rozpuszczamy. Przekładamy wystudzoną żelatynę do masy mlecznej. Przekładamy do kokilek lub miseczek i odstawiamy do lodówki na 6-7 godzin do stężenia. Tak przygotowaną panna cottę możemy podawać ze świeżymi owocami lub roztopioną czekoladą.

