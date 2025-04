Pani Walewska to jedno z najbardziej klasycznych, a jednocześnie kultowych ciast. Do kruchego ciasta potrzebujesz mąki krupczatki, cukru waniliowego, cukru pudru, proszku do pieczenia, soli, zimnego masła, żółtek, kwaśnego dżemu i odrobiny śmietany. Z kolei do warstwy bezowej powinnaś mieć pod ręką białka, mąkę ziemniaczaną, cukier puder i płatków migdałowych. Masa budyniowa to mleko, mąka pszenna, mąka ziemniaczana, żółtka, cukier waniliowy, miękkie masło i kieliszek spirytusu.

Jak widać, pani Walewska jest dość skomplikowana w przygotowaniu, a do jej przyrządzenia potrzeba wielu składników. Smakowity efekt wynagradza jednak z nawiązką czasochłonny proces. Nie ma się co oszukiwać - wypiek znany też pod apetyczną nazwą "pychotka" to niekoronowana królowa wszystkich ciast!

Pani Walewska sprawdzi się przy wielu okazjach: jest idealna na świąteczny stół, stanowi podstawę menu na komunię lub inną imprezę, ale równie dobrze pasuje jako pyszny deser do porannej kawy!