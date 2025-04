Paluchy wiedźmy to doskonała słodka przekąska na przyjęcia Halloween'owe dla dzieci! Kruche ciasto na bazie mąki pszennej i kremowego masła oraz przerażające paznokcie z migdałów i dżemu owocowego z pewnością spodobają się najmłodszym! Zaskocz swoich gości i wypróbuj przepis Kasi Bukowskiej!

Reklama

Paluchy wiedźmy na Halloween

Oto składniki na paluchy wiedźmy na Halloween:

1 1/4 kostki miękkiego masła

szklanka cukru pudru

jajko

laska wanilii

1 1/3 szklanki mąki pszennej pełnoziarnistej

3/4 łyżeczki soli

3/4 szklanki blanszowanych migdałów

1/2 szklanki dżemu z czerwonych owoców

2-3 krople czerwonego barwnika

Jak zrobić paluchy wiedźmy na Halloween?

Wkładamy miękkie masło do miski i dosypujemy szklankę cukru pudru. Miksujemy na gładką i puszysta masę. Wbijamy jajko. Dodajemy ziarenka z jednej laski wanilii. Wsypujemy partiami mąkę pszenną pełnoziarnista i sól. Dokładnie miksujemy za pomocą miksera do połączenia się składników. Zawijamy folia spożywczą i odstawiamy na 40-60 minut do lodówki. Posypujemy blat mąką i formujemy z ciasta paluchy wiedźmy. Blanszowane migdały kładziemy na czubek ciastka i lekko dociskamy. Przekładamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia i zapiekamy przez 15-20 minut w temperaturze 170 stopni Celsjusza. Do dżemu z czerwonych owoców dodajemy kilka kropli czerwonego barwnika dla spotęgowania koloru. Smarujemy powierzchnię ciastek pod blanszowanymi migdałami i na końcach. Podajemy z pozostałym dżemem lub innym dodatkiem na przyjęcia dla dzieci.

Reklama

Zobacz inne przepisy w formie video