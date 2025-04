Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

25 dag mąki

10 dag drożdży

3 łyżki cukru

100 ml mleka

2 łyżki masła

łyżka spirytusu lub octu

szczypta soli

gotowa masa kajmakowa

szklanka cukru pudru

3 łyżki wody

Przygotowanie:

1. Drożdże rozpuść w letnim mleku z łyżeczką cukru.

2. Następnie wszystkie składniki na ciasto wrzuć do miski i wymieszaj.

3. Przełóż na blat i dokładnie wyrób ciasto.

4. Odstaw na godzinę, by ciasto wyrosło.

5. Wyrośnięte ciasto jeszcze raz zagnieć i podziel na porcje wielkości orzecha włoskiego.

6. Rozpłaszcz i nakładaj masę kajmakową.

7. Zlepiaj brzegi i układaj miejscem zlepienia pod spód.

8. Odłóż na 30 minut do wyrośnięcia.

9. Pączki smaż na rozgrzanym tłuszczu z obydwu stron, aż będą rumiane.

10. Układaj na papierowych ręcznikach, by pozbyć się nadmiaru tłuszczu.

11. Ostudzone pączki polej lukrem zrobionym ze szklanki cukru pudru i 3 łyżek wody.

12. Odstaw do zastygnięcia.