Składniki na ciasto:

- 3/4 litra mleka

- 10 dkg masła

- 1 1/2 kg mąki

- 6-10 jajek

- 5 łyżek cukru

- cukier waniliowy

- alkohol

- 10 dag drożdży

- aromat pomarańczowy

- skórka z pomarańczy

Sposób przyrządzania:

Pół litra mleka zagotować z masłem. Wsypać 1/2 kg mąki i mieszać aż utworzy się "papka". Białka ubić, dodać cukier, cukier waniliowy, żółtka. Następnie dodać aromat pomarańczowy, skórkę z pomarańczy i alkohol.

Drożdże rozpuścić w 1/4 litra mleka (mleko musi być letnie) do "papki" dodać ubite jajka i roztopione drożdże i resztę mąki. Dobrze wyrobić ciasto i odstawić w ciepłe miejsce. Po krótkim czasie formować kulki, włożyć nadzienie, zlepić i położyć do wyrośnięcia zlepieniem do dołu.

Smażyć pod przykryciem, zanurzając pączki zlepieniem do góry. Po odwróceniu pączków smażyć już bez przykrywki. Ostudzone pączki udekorować polewą.

Nadzienie adwokat

Składniki:

- 4 jajka

- 30 dkg cukru pudru

- 1/2 litra mleka

-1 laska wanilii lub cukru waniliowego

- 1/4 litra likieru Advocaat żołądkowa gorzka

Sposób przyrządzania:

W głębokim naczyniu należy mikserem ubić całe jajka z cukrem pudrem na puszystą (białą) masę. Mleko wlać do garnka. Zagotować je z laską wanilii (cukrem waniliowym) i lekko schłodzić. Z tak przygotowanego mleka wyjąć wanilię. Do naczynia z gotową masą jajeczną wlewać powoli po 2 łyżki mleka, przez cały czas ubijając masę. Kiedy składniki połączą się należy masę odstawić do schłodzenia. Następnie do zimnej masy bardzo wolno wlewamy likier jajeczny. Tak przygotowana masa jajeczno-alkoholową nadaje się do nadziewania pączków.

Nadzienie pomarańczowe

Składniki:

- 2 pomarańcze

- 3 łyżki masła

- 4 łyżki cukru pudru

- 30 ml alkoholu np. żołądkowa gorzka

Sposób przyrządzenia: Pomarańcze myjemy, parzymy i po osuszeniu ścieramy z nich skórkę. Owoc oczyszczamy z białych włókien i drobno siekamy. Rozgrzewamy masło, dodajemy cukier, startą skórkę i smażymy kilka minuty. Dodajemy cząstki pomarańczy, podgrzewamy i odstawiamy z ognia. Wlewamy alkohol i mieszamy.

Pączki możemy udekorować słodką polewą...

Składniki:

- 1/2 kostki margaryny

- 3/4 szklanki wody

- 1/2 szklanki cukru

- 2 łyżki likieru mlecznego