Pączki z masłem orzechowym to hit karnawału! Te pączki nie potrzebują drożdży, więc ich przygotowanie jest wyjątkowo szybkie - ciasto nie musi przecież wyrastać. Najlepiej użyć masła bez kawałków orzechów: gładka konsystencja będzie w tym przypadku najbardziej odpowiednia. Przyda się też laska wanilii!

Składniki na pączki z masłem orzechowym to:

1 szklanka mąki,

2 łyżki gęstej śmietany,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

1/4 łyżeczki soli,

1/3 szklanki mleka lub maślanki,

1/3 szklanki masła orzechowego,

1 jajko,

1/2 szklanki brązowego cukru,

1 laska wanilii.

Do miski wsyp brązowy cukier, jajko i masło orzechowe. Wszystko utrzyj mikserem. Do masy dodaj śmietanę, ponownie zmiksuj. Laskę wanilii przetnij na pół i wyjmij aromatyczne ziarenka. Wsyp do masy i wymieszaj. Dodaj maślankę lub mleko, zmiksuj. Na końcu do miski musi trafić mąka, proszek do pieczenia i sól. Wszystko jeszcze raz wymieszaj dokładnie mikserem.

W garnku rozgrzej tłuszcz - może to być smalec, olej kokosowy albo olej rzepakowy. Łyżką stołową lub łyżką do lodów nabieraj porcje ciasta i wrzucaj na ciepły tłuszcz. Pączki z masłem orzechowym będą zdecydowanie ciemniejsze niż te tradycyjne, należy też trochę dłużej je smażyć.