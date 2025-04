Kaloryczność pączków jest uzależniona od wielu czynników - począwszy od rodzaju ciasta po dodatki, które są podczas produkcji użyte. Ciasto drożdżowe na maśle, francuskie lub ptysiowe - wybór jest szeroki.

Nadzieniem jest zazwyczaj konfitura różana (pojawiająca się w lepszej jakości pączkach), marmolada wieloowocowa lub dżem. Na co dzień odkrywamy również nowe smaki - krem kajmakowy, czekoladowy lub budyniowy.

Nie można zapomnieć o lukrze lub polewie, która jest posypana wiórkami czekoladowymi, orzechami lub płatkami migdałowymi. Sprawdź, jakiego wyboru dokonać w Tłusty Czwartek!

Pączek hiszpański – gniazdko

Ile kalorii ma pączek hiszpański – gniazdko?



Pączek hiszpański, tradycyjnie zwany w Polsce gniazdkiem, zawiera 120 kcal w 30 g, czyli jednej porcji. Jest w środku lekki i puszysty – jest nieco mniejszy od pączków z marmoladą czy donut’ów, a dodatkowo mniej kaloryczny. Nie zawiera nadzienia, co dodatkowo obniża jego wartość energetyczną.

Pączek smażony z lukrem i marmoladą

Ile kalorii ma pączek smażony z lukrem i marmoladą?



Klasyczny pączek z lukrem i marmoladą to powszechnie dostępny deser w cukierniach w całej Polsce. Może być nadziany konfiturą z róży, marmoladą, dżemem owocowym lub budyniem. W jednej porcji (ok. 70g) przyjmiemy 292 kcal – jeżeli zjemy w Tłusty Czwartek około 3 takich pączków, należałoby spacerować wspólnie z rodziną około 3 godzin, aby je spalić ;)

Pączek amerykański donut

Ile kalorii ma pączek amerykański donut?



Amerykański odpowiednik polskiego pączka to donut z dziurką, który kształtem przypomina polską oponkę. Nie zawiera jednak masy twarogowej, która sprawia, że deser jest wilgotny. Może być oblany polewą, kremem i udekorowany posypkami. Donut oblany polewą czekoladową, ważący ok. 60 g to równowartość 250 kcal. To nieco mniej niż klasyczny polski pączek, jednak jest również smażony na głębokim oleju.

Pieczony pączek

Ile kalorii ma pieczony pączek?



Pieczone pączki przypominają w smaku słodkie drożdżówki. Mogą być wypełnione nadzieniem z dzikiej róży, dżemem lub marmoladą, podobnie jak ich smażone odpowiedniki. Po wystygnięciu możemy polać je czekoladą lub lukrem cytrynowym. W porcji ok. 60 gram znajdziemy 209 kcal – nieco ponad 80 kcal mniej, niż w smażonym. Po uczcie w Tłusty Czwartek, po zjedzeniu 3 takich pączków, musielibyśmy tańczyć z drugą połówką przez około 1,5 godziny.

