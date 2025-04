Pączki, faworki, oponki... czyli karnawałowe słodkości

Nadszedł czas słodkiego karnawału, pora zatem zabrać się za pieczenie pysznych karnawałowych słodkości, do których tradycyjnie już zaliczamy pączki, chrusty i oponki.

Choć pączkami głównie zajadamy się w Tłusty Czwartek, to tak naprawdę w całym karnawale możemy, a nawet powinniśmy pozwolić sobie na te karnawałowe przysmaki. Przecież tak nakazuje tradycja, według której karnawał w Polsce pojawił się już w XVII wieku. Podczas hucznych zabaw jadano dużo i tłusto, obficie wszystko popijając.

Choć przygotowanie pączków nadziewanych różą, słodkich oponek i pachnących chrustów wymaga trochę pracy, to jednak przyjemność ich jedzenia jest bezcenna. Warto więc poświęcić odrobinę czasu i przyrządzić karnawałowe smakołyki, które królować będą na naszych stołach aż do Ostatków.

Pączki

Pisał o nich nawet Mikołaj Rey w "Żywotach człowieka poczciwego" wyrażając swój zachwyt nad ich smakiem. Do dziś wierzymy, że w Tłusty Czwartek należy zjeść przynajmniej jednego pączka, aby zapewnić sobie szczęście i powodzenie.

Pączki przygotowuje się z ciasta drożdżowego. Tradycyjnym nadzieniem jest konfitura różana, ale coraz większą popularność zdobywają te z marmoladą, budyniem, czekoladą, likierem, serem i bitą śmietaną. Smaży się ja na głębokim tłuszczu (olej lub smalec) na ciemnozłoty kolor. Gotowe obsypuje się cukrem pudrem lub polewa lukrem.

Zobaczcie różne przepisy na pyszne pączki, które zachwycą wszystkich domowników.

Pączki z konfiturą różaną

Składniki:

1/2 kg mąki

50 g świeżych drożdży

1 szklanka ciepłego mleka

4 żółtka

1/4 szklani cukru

łyżeczka soli

1/4 kostki masła

kieliszek spirytusu

olej do smażenia

konfitura z róży

cukier puder

Sposób przygotowania:

Z drożdży, ciepłego mleka, łyżki cukru i 2 łyżek mąki przygotować rozczyn, odstawić do wyrośnięcia, Mąkę przesiać do dużej miski, wymieszać z solą. Dodać rozczyn, żółtka, cukier, wlać alkohol, wyrobić, Następnie wlać rozpuszczone masło i ponownie wyrabiać, aż ciasto zacznie odchodzić od ręki. Ostawić do wyrośnięcia w ciepłe miejsce. Gdy ciasto podwoi swoją objętość, rozwałkować na grubość 1 cm, wykrawać szklanką kółka, wkładać do środka po łyżeczce konfitury, kłaść drugi krążek i zlepiać brzegi, formując w dłoni kulkę. Pączki smażyć w głębokim oleju, osączyć, posypać cukrem pudrem.

Pączki z ziemniaków

Składniki:

70 dkg ugotowanych, ciepłych, utłuczonych ziemniaków;

1 kg mąki;

15 dkg drożdży;

3 łyżki śmietany;

5 jaj;

0,5 szkl. cukru;

1 cukier waniliowy;

15 dkg roztopionej margaryny;

1 kieliszek octu, spirytusu lub wódki; oraz

marmolada lub dżem;

olej do smażenia;

cukier puder.

Sposób przygotowania:

Jaja rozetrzeć z cukrem, dodać resztę składników, zarobić ciasto, wyłożyć na stolnicę. Zrobić grupy placek, wykrajać szklanką kółka (jak przy pierogach). Na każde kłaść pół łyżeczki marmolady i zawijać w kulki. Nie czekać aż urosną. Ciepłe ziemniaki powodują, że ciasto rośnie bardzo szybko. Pączki można od razu wrzucać na gorący olej. Smażyć z dwóch stron, posypać cukrem pudrem.

Faworki, czyli chrusty

Faworki to chrupkie ciastka o kształcie kokardki. Przygotowuje się je z ciasta śmietanowego. Cała tajemnica udanych chrustów tkwi w sposobie wyrabiania ciasta. Aby faworki były chrupkie i puste w środku ciasto należy napowietrzyć wybijając je wałkiem przez kilka minut. Faworki, podobnie jak pączki, smaży się na głębokim tłuszczu, a po odsączeniu posypuje cukrem pudrem.

Z ciasta na faworki można również upiec róże karnawałowe, które bardzo efektownie wyglądają, bowiem kształtem przypominają kwiat róży. Po usmażeniu również posypuje się je cukrem pudrem, a do środka wkłada wisienkę lub dżem.

Zobaczcie zatem jak przyrządzić faworki i karnawałowe róże.

Faworki

Składniki:

30 dag mąki,

3 łyżki śmietany,

5 żółtek,

2 łyżki masła,

szczypta soli,

płaska łyżeczka proszku do pieczenia

łyżka spirytusu,

olej do smażenia,

cukier puder

Sposób przygotowania:

Z mąki, śmietany, żółtek, masła, soli i spirytusu zarobić ciasto, wybijać wałkiem kilka minut, aż pojawią się pęcherzyki. Ciasto powinno być nieklejące, elastyczne. Wyrobione ciasto przykryć pozostawić na 15 minut do wypoczęcia.

Ciasto rozwałkować na obsypanej mąką stolnicy na bardzo cienki placek (grubość ok 1mm), ostrym nożem wycinać niedługie paski, na środku każdego paska zrobić podłużne nacięcie i przełożyć przez nie końcówkę faworka. Smażyć na rozgrzanym oleju, po usmażeniu odsączyć na papierowym ręczniku i obsypać cukrem pudrem.

Róże karnawałowe

Składniki:

2 szklanki mąki tortowej

5 żółtek

25 dag śmietany

1 plaska łyżeczka proszku do pieczenia

szczypta soli

łyżka spirytusu

białko

olej do smażenia

cukier puder do posypania

Sposób przygotowania:

Mąkę przesiać na stolnicę razem z proszkiem do pieczenia, dodać szczyptę soli, wymieszać, zrobić dołek w mące. Do dołka wrzucić żółtka, kwaśną śmietanę oraz spirytus. Składniki zagnieść, wyrobić na jednolitą masę. Wybijać wałkiem kilka minut, aż pojawią się pęcherzyki. Ciasto powinno być nieklejące, elastyczne. Wyrobione ciasto przykryć pozostawić na 15 minut do wypoczęcia.

Ciasto rozwałkować na obsypanej mąką stolnicy na bardzo cienki placek (grubość ok 1mm), wycinać krążki o różnych średnicach (na jedną różę potrzebne są trzy krążki, każdy musi być mniejszy od poprzedniego o 1-1,5 cm.). Brzegi każdego kółka naciąć nożem w pięciu miejscach, a ich środki posmarować białkiem, by mogły się skleić. Krążki sklejamy od największego do najmniejszego. Następnie kładziemy na gorący tłuszcz, najmniejszym krążkiem do spodu. Po usmażeniu osączyć na ręczniczku papierowym. Po wystudzeniu posypać cukrem pudrem. Na środek włożyć odrobinę konfitury lub wisienkę.

Oponki

Oponki to po prostu pączki z dziurką Również przygotowuje się je z ciasta drożdżowego, choć dużą popularnością również cieszą się łatwiejsze w przygotowaniu oponki serowe.

Poniżej znajdziecie przepisy zarówno na oponki drożdżowe, jak i serowe.

Oponki drożdżowe

Składniki:

1/2 kg mąki pszennej

2 jajka

1/2 szklanki cukru

opakowanie cukru waniliowego

5 dag drożdży

szklanka mleka

kieliszek spirytusu

cukier puder do posypania

olej do smażenia

Sposób przygotowania:

Z drożdży, ciepłego mleka, łyżki cukru i 2 łyżek mąki przygotować rozczyn, odstawić do wyrośnięcia, Mąkę przesiać do dużej miski, dodać rozczyn, jajka, cukier, wlać olej, alkohol, wyrobić.Wyrobione zakryć ściereczka i odstawić do wyrośnięcia w ciepłe miejsce. Po około 30-40 minutach wyrobić ciasto ponownie.

Po tym czasie ciasto rozwałkować na placek grubości około 5 mm i wycinać kółka, większe za pomocą szklanki, środek za pomocą kieliszka lub literatki. Oponki kłaść na rozgrzany tłuszcz i smażyć na złoty kolor z obu stron. Po usmażeniu odsączyć na ręczniku papierowym. Lekko przestudzone posypać cukrem pudrem.

Oponki serowe

Składniki:

1/2 kg sera półtłustego

1/2 kg mąki

1/2 szklanki cukru

4 żółtka

łyżeczka sody oczyszczonej

łyżka spirytusu

1/4 litra kwaśnej śmietany

cukier waniliowy

olej do smażenia

cukier puder do obsypania

Sposób przygotowania:

Ser zmielić przez maszynkę dwukrotnie. Mąkę przesiać z sodą, dodać ser, cukier, śmietanę, żółtka, spirytus. Zagnieść ciasto. Gotowe oprószyć mąką i rozwałkować na posypanym mąką blacie na grubość ok. 1-1,5cm. Wykrawać szklanką kółka, w środku kieliszkiem robić małą dziurkę. Oponki kłaść na rozgrzany tłuszcz i smażyć na złoty kolor z obu stron. Po usmażeniu odsączyć na ręczniku papierowym. Lekko przestudzone posypać cukrem pudrem.