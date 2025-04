Owocowe musy

Mus owocowy możemy przygotować z surowych owoców lub gotowanych. Na mus najlepsze będą owoce miękkie, typ maliny truskawki, jeżyny, porzeczki lub bardzo dojrzałe brzoskwinie, nektarynki, morele. Twarde owoce typu jabłka, gruszki trzeba lekko rozgotować.

Reklama

A jak zrobić owocowy mus? Na początku przecieramy owoce lub miksujemy blenderem. Następnie dodajemy rozpuszczoną żelatynę. Kolejnym krokiem jest ubicie piany z białek z cukrem. Sztywną pianę dodajemy do gęstniejącej masy owocowej i miksujemy, aż mus zacznie tężeć. Przekładamy do szklanych pucharków i wkładamy do lodówki do całkowitego zastygnięcia. Zamiast żelatyny możemy użyć kaszy manny, deser stężeje podobnie, jak po dodaniu żelatyny.

Poniżej znajdziecie kilka smacznych przepisów na owoce musy.

Mus malinowy

Składniki:

1/2 kg malin

białka z 6 jaj

3/4 szklanki cukru pudru

łyżeczka żelatyny

Sposób przygotowania:

Żelatynę rozpuścić w kilku łyżkach wrzącej wody, ostudzić. Maliny zmiksować blenderem. Białka z cukrem pudrem ubić na sztywną pianę. Do piany, cały czas ubijając, dodawać schodzoną żelatynę oraz owoce. Rozłożyć do schłodzonych pucharków i wstawić do lodówki. Przed podaniem ozdobić całymi owocami i listkami mięty.

Mus poziomkowy z kaszy manny

Składniki:

10 dag kaszy manny

1/2 l wody

10 dag cukru

20 dag poziomek

Sposób przygotowania:

Z 1/2 l wody i cukru przyrządzić syrop. Zagotować. Kaszę wymieszać z 1/4 l wody, wlać do gotującego się syropu. Gotować ok. 15 minut, cały czas mieszając. Owoce zblednować na gładką masę, dodawać z ostygniętej kaszy, cały czas miksując. Przelać do pucharków, wstawić do lodówki.

Mus z jabłek

Składniki:

30 dag jabłek

10 dag cukru pudru

1,5 łyżeczki żelatyny

3 białka

Reklama

Sposób przygotowania:

Jabłka umyć, obrać, pokroić w cząstki, włożyć do rondla, podlać kilkoma łyżkami wrzącej wody, rozgotować, wystudzić, przetrzeć przez sito. Żelatynę wymieszać z 3 łyżkami zimnej wody. Białka ubić z cukrem na sztywną pianę. cały czas mieszając dodawać żelatynę oraz owoce. Gotowy mus przełożyć do pucharków, wstawić do lodówki. Pozostawić do zastygnięcia.