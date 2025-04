Ten przepis po prostu nie może się nie udać. Lekki i puszysty biszkopt w połączeniu z rabarbarowym wsadem to pyszne i tanie ciasto do kawy czy orzeźwiającej domowej lemoniady. Idealnie będzie smakować też z drinkami na lato.

Aby ciasto wyszło idealnie puszyste i pulchne, jajka do biszkoptu musisz najpierw ogrzać do temperatury pokojowej. Ważne jest także, aby dobrze przesiać mąkę. Ciasto możesz podać z lodami, świeżymi owocami albo w klasycznej wersji, z cukrem pudrem.

Składniki:

250 g mąki pszennej + jedna łyżka,

4 jajka M,

400-450 g rabarbaru,

125 ml roztopionego masła,

150 g cukru,

opakowanie cukru wanilinowego,

po łyżeczce proszku do pieczenia i sody oczyszczonej,

cukier puder do dekoracji.

Sposób przygotowania:

Masło rozpuść w rondelku albo kąpieli wodnej i odstaw do wystudzenia. Rabarbar umyj, osusz i pokrój na mniejsze kawałki. Powinny mieć ok. 2 cm grubości. Do miski wbij jajka i wsyp oba cukry. Mikserem utrzyj na gładką, puszystą masę. Używaj wysokich obrotów miksera i miksuj przez ok. 8-10 minut. Następnie zmniejsz obroty na niskie i nie przerywając miksowania, cienkim strumieniem dodaj rozpuszczone masło. Miksuj, aż całość dobrze się połączy. W osobnej misce wymieszaj mąkę z proszkiem do pieczenia i sodą, a następnie w 2-3 partiach przesiej do jajecznej masy. Mieszaj szpatułką. Masę przelej do formy wysmarowanej masłem lub wyłożonej papierem do pieczenia i wyrównaj. Rabarbar obtocz dokładnie w łyżce mąki, a następnie wrzuć do ciasta. Delikatnie powciskaj część owoców do środka masy. Tak przygotowane ciasto wstaw do piekarnika (180 stopni) na ok. 45 minut. Piecz do suchego patyczka.

fot. Ciasto z rabarbarem: najłatwiejszy przepis/Adobe Stock, rainbow33

To ciasto możesz zrobić także z mrożonego rabarbaru, ale musisz pamiętać o dwóch rzeczach. Przede wszystkim owoce musisz bardzo dobrze rozmrozić na sitku, aby nie było nadmiaru wody. Przed wrzuceniem rabarbaru do gotowej masy musisz dobrze wymieszać go z mąką - użyj dwóch łyżek. Dzięki temu nie powstanie zakalec.

Rabarbaru nie trzeba obierać do tego przepisu, ponieważ skórka zmięknie podczas pieczenia. Jeśli jednak chcesz, możesz to zrobić przy pomocy obieraczki lub bardzo ostrego noża. Skórka z rabarbaru schodzi dość łatwo.

