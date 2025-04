Do przygotowania orzeszków będziesz potrzebować specjalnej foremki do "łupinek" - możesz kupić dedykowaną pod ten kształt lub skorzystać z twórczej inwencji i wykorzystać to, co już masz w domu. Sprawdzą się np. silikonowe foremki do lodów w obłym kształcie - wystarczy, że obrócisz je i pokryjesz je ciastem od zewnątrz.

Reklama

Spis treści:

Najtrudniejszą częścią robienia orzeszków Anastazji jest odpowiednie uformowanie ciasta. Najlepiej wykorzystać do tego specjalną foremkę, którą możesz włożyć do piekarnika albo elektryczną maszynkę do orzeszków.

fot. Forma do pieczenia orzeszków/Pinterest

Dobrą alternatywą jest wykorzystanie silikonowych foremek do lodów, które mają okrągły kształt, odwrócenie ich i "wyklejenie" ciastem wszystkich foremek z zewnątrz. Charakterystycznych bruzd z łupin orzecha raczej nie uzyskasz, ale zrobisz odpowiednio głębokie "koszyczki" na masę.

Składniki na ciasto:

400 g mąki pszennej,

200 g miękkiego masła,

2 jajka,

80 g cukru do wypieków,

pół łyżeczki sody,

szczypta soli.

Składniki na masę:

puszka mleka skondensowanego (zagęszczonego),

50-60 g posiekanych orzechów włoskich.

Sposób przygotowania:

Mąkę wymieszaj z sodą i przesiej do miski. W osobnym naczyniu miękkie masło utrzyj z cukrem na puszystą masę, a następnie dodaj jajka oraz sól. Ucieraj jeszcze chwilę, a następnie partiami dodawaj mąkę, cały czas miksując na niskich obrotach tylko do połączenia składników. Wyrób ciasto, następnie zawiń je w folię i wstaw do lodówki na godzinę. W tym czasie foremki natrzyj niewielką ilością masła. Gotowe ciasto rozwałkuj na grubość ok. 5 mm i wytnij niewielkie kółka. Każde z nich wgnieć w foremki i wstaw do piekarnika (180 stopni) na 12-15 minut. "Łupiny" muszą się mocno zrumienić. Jeśli używasz elektrycznej maszynki, trzymaj się instrukcji dotyczącej "pieczenia" ciasta. Gotowe skorupki wystudź, a w tym czasie przygotuj krem. Mleko skondensowane przełóż do rondelka i podgrzewaj, aż zgęstnieje i zbrązowieje, tworząc masę krówkową. Następnie dodaj posiekane orzechy i wymieszaj. Lekko wystudzoną masę wyłóż na połowę skorupek, a następnie zamknij orzeszki pustymi ciastkami.

fot. Orzeszki siostry Anastazji/Adobe Stock, Полина Львова

Najważniejsze w przygotowywaniu kremu do orzeszków Anastazji jest to, aby był on bardzo gęsty i łatwo dał się przekładać do upieczonych foremek. Musisz więc odpowiednio długo podgrzewać mleko skondensowane. Dobrym pomysłem jest włożenie całej puszki do rondelka z wodą - całość może wtedy zmienić się w masę krówkową dużo szybciej. Pamiętaj jednak, aby na spód rondelka położyć ściereczkę lub kilka ręczników papierowych.

Możesz także sięgnąć po gotową masę krówkową lub kajmakową albo przygotować krem serowo-orzechowy na bazie twarogu albo serka mascarpone, miodu oraz posiekanych orzechów.

Same "skorupki" możesz upiec nawet 2-3 dni wcześniej, ale masa powinna być przygotowana na świeżo i od razu wyłożona do ciasteczek. Orzeszki najlepiej smakują, kiedy trochę poleżą, a masa dobrze połączy się z ciastem, tworząc miękką, pyszną przekąskę.

Gotowe ciastka spokojnie wytrzymają kilka dni w chłodnym, suchym miejscu. Dobrze będą czuły się w zamkniętym pojemniku lub słoiku.

fot. Ciasteczka orzeszki siostry Anastazji/Adobe Stock, Hanna

Reklama

Zobacz także inne słodkie przepisy siostry Anastazji: