Ilość kalorii: 400

Czas przygotowania: 45 min

Ilość porcji: 12

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

20 dag mąki

10 dag masła

3 łyżki cukru pudru

żółtko

2 łyżki wody

30 dag orzechów włoskich

6 łyżek cukru

2 łyżki miodu

polewa czekoladowa

Przygotowanie:

1. Masło posiekaj z mąką, rozetrzyj w palcach.

2. Dodaj cukier, żółtko i wodę, zagnieć kruche ciasto, schłodź.

3. Po schłodzeniu ciasto rozwałkuj na grubość ok. 1/2 cm.

4. Wylep nim dno i boki formy na tartę.

5. Upiecz ciasto na złoty kolor w temperaturze w 200 st. C.

6. Orzechy przebierz, praż minutę na suchej patelni, przesyp na talerz.

7. Na patelni rozpuść cukier z miodem.

8. Do cukru dodaj orzechy, przesmaż, mieszając.

9. Podpieczony spód posmaruj polewą.

10. Wyłóż na niego orzechy, polej pozostałą częścią polewy.

Przepis z "Przyjaciółki"