Stopień trudności: Średnie

Składniki:

500 g półtłustego twarogu,

500 g mąki pszennej tortowej,

4 żółtka,

100 g cukru,

200 ml śmietany 18%,

1 łyżeczka sody,

1 proszku do pieczenia.

Przygotowanie:

Oponki z serem to nie tylko doskonały deser na Tłusty Czwartek i karnawał. Razem z pączkami serowymi, dla większości z nas to cudowny powrót do smaków dzieciństwa. Warto więc podawać je o wiele częściej niż raz do roku.

W misce utrzyj żółtka z cukrem na delikatną masę. Dodaj mielony twaróg, śmietanę oraz mąkę przesianą z sodą i proszkiem do pieczenia i wymieszaj. W garnku rozgrzej litr oleju. Na oprószoną mąką stolnicę wyjmij ciasto i podziel na kilka części. Jeden kawałek rozwałkuj na grubość około 1 cm i wykrój z niego oponki przy pomocy wykrawaczek albo dwóch naczyń o różnych średnicach. Serię oponek kładź na dobrze rozgrzany olej. Po minucie oponki powinny zwiększyć swoją objętość i być już rumiane od spodu. Przewróć je na drugą stronę i znów smaż około minuty. Oponki ułóż na ręczniku papierowym, aby odsączyć nadmiar tłuszczu. Podawaj posypane cukrem pudrem.

