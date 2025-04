Czas przygotowania: 40 min

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

250 g sera mascarpone,

120 g mąki pszennej typ 550,

2 jajka,

50 g drobnego cukru,

łyżeczka proszku do pieczenia.

Przygotowanie:

Pyszne oponki z mascarpone to alternatywa dla klasycznego, babcinego przepisu na pączki. Ich przygotowanie jest bardzo łatwe i nie trwa tyle, co robienie ciasta na pączki, ponieważ nie ma konieczności odstawiania go do wyrośnięcia. Oponki serowe doskonale smakują z różnymi dodatkami - czekoladą, kolorową posypką lub cukrem pudrem.

Sposób przygotowania:

Serek, jajka, cukier i proszek do pieczenia umieść w misce i dokładnie wymieszaj, aż powstanie gładka masa. Następnie stopniowo przesiewaj do środka mąkę i zagnieć elastyczne, dość lepkie ciasto. Następnie z ciasta formuj niewielkie, spłaszczone kule. W środku wytnij dziurkę - możesz zrobić to małym kieliszkiem albo ręcznie. Tak przygotowane oponki z mascarpone smaż w głębokim oleju po kilka minut z każdej strony - muszą się dobrze zarumienić. Następnie odsącz z tłuszczu na ręczniku papierowym. Jeszcze ciepłe oponki posyp cukrem pudrem lub obtocz w mieszance białego cukru i cynamonu.

