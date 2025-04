Oponki serowe świetnie smakują - nie tylko w Tłusty Czwartek! Są puszyste wewnątrz, a z wierzchu naprawdę chrupiące. Do ich przygotowania nie potrzebujesz drożdży, a ich głównym składnikiem jest biały ser. Pamiętaj o dodaniu spirytusu i octu, aby podczas smażenia oponki nie "piły" za dużo tłuszczu.

Reklama

Do przygotowania oponek serowych potrzebujesz:

250 g tłustego sera białego,

250 g mąki,

50 g cukru,

125 ml kwaśnej śmietany 18%,

1 całe jajko,

2 żółtka,

1/2 łyżeczki octu,

1/2 łyżeczki spirytusu,

2 łyżki cukru wanilinowego,

1 płaska łyżeczka sody oczyszczonej.

Oponki wiedeńskie - przepis

Ser przepuść przez praskę prosto do dużej miski. Najpierw dodaj do niego płynne składniki: jajko, żółtka, ocet, kwaśną śmietanę oraz spirytus. Wszystko delikatnie wymieszaj. Wsyp cukier oraz cukier wanilinowy. Na końcu do masy serowej dodaj mąkę i sodę oczyszczoną. Wszystko zamieszaj łopatką.

Blat podsyp mąką i zagnieć ciasto na oponki dłońmi. Potem masę rozwałkuj i wycinaj z niej kształty - najpierw za pomocą szklanki większe koła, a w środku każdego dodatkowo wykrawaj małe kółko kieliszkiem.

Cynamonowe oponki z piekarnika - przepis

Reklama

Na średnio rozgrzanym tłuszczu smaż oponki. Najpierw przez około minutę na jednej stronie, a potem przez minutę na drugiej. Gotowe oponki serowe odsącz z tłuszczu. Możesz je teraz np. posypać cukrem pudrem lub cynamonem!