Tarta to ciasto (drożdżowe, francuskie lub po prostu kruche), które wykładane na spód formy do pieczenia pokrywane jest następnie odpowiednio skompnowanymi składnikami.

Mogą być one zarówno słone (np. warzywa, ser czy mięso), jak i słodkie (np. owoce, czekolada, twarożek). Tarta jest jednym z tych dań kuchni francuskiej, które docenione zostało na całym świecie. Dziś tartę możemy zjeść praktycznie wszędzie.

My mamy dla Was przepis na odwracaną tartę z pomidorami, przygotowaną przez Kasię, założycielkę portalu CoGotujeKasia.pl. Zobacz, jak sama możesz przygotować to pyszne ciasto! Polecamy!