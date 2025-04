Nutella ze śliwek to zdrowsza wersja popularnego pysznego smarowidła. Dla smaku możesz dodać do niej cynamon, eksperymentować z czekoladami. Wygospodaruj na przygotowanie nutelli śliwkowej ok. 5 godzin.

Nutella ze śliwek z kakao i czekoladą

Nutella śliwkowa będzie smakować wyśmienicie dzięki dodaniu kakao, ale jeśli chcesz uzyskać mniej wytrawny smak, oprócz dobrej jakości kakao, dodaj do nutelli ze śliwek tabliczkę (ok. 80 g) mlecznej czekolady. Wtedy nutella ze śliwkami będzie smakować mniej jak powidła, a bardziej jak klasyczna domowa nutella.

Składniki:

3 kg dojrzałych śliwek (jeśli nie masz dojrzałych, dodaj więcej cukru)

200 g cukru,

3,5 łyżki kakao,

opcjonalnie: tabliczka czekolady.

Sposób przygotowania:

Śliwki dokładnie umyj i pokrój w ćwiartki. Wyciągnij pestki. Umieść w garnku z grubym dnem i zasyp cukrem. Następnie przejdź do smażenia śliwek - pamiętaj, by śliwki podgrzewać na małym ogniu, co jakiś czas mieszając - śliwki puszczą sporo soku i zaczną przypominać powidła śliwkowe. Nutella ze śliwek będzie wyrazista i esencjonalna, dzięki dodaniu kakao - po ok. 3,5 godzinach smażenia dodaj kakao oraz ew. czekoladę, mieszaj i smaż przez kolejne 30-45 minut. Pilnuj, by nutella śliwkowa się nie przypaliła - duś na małym ogniu. Gotową nutellę ze śliwek przełóż do przygotowanych słoików, zakręć, pozostaw do ostygnięcia. Pamiętaj, że powidła śliwkowe z kakao można pasteryzować (a nawet trzeba) - zakręcone słoiki możesz wstawić do nagrzanego do 120°C piekarnika.

Nutella ze śliwek smakuje wybornie na pieczywie, chrupkich waflach, jako warstwa do przełożenia tortu biszkoptowego czy sos do racuchów z jabłkiem.

Artykuł na podstawie tekstu Sylwii Kazimierczuk. Pierwotnie opublikowany 08.09.2017.

