Czas przygotowania: 25 min

Ilość porcji: 4

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

szklanka mąki pszennej,

1/3 szklanki mąki ze świerszczy,

2 jajka,

250 ml mleka,

łyżeczka proszku do pieczenia,

2 łyżki cukru lub miodu,

szczypta soli,

łyżka oleju rzepakowego,

dodatki: owoce, miód, syrop klonowy.

Przygotowanie:

Naleśniki z mąką ze świerszczy przygotujesz tak, jak inne tradycyjne pancakes bez nietypowego dodatku insektów. Część mąki pszennej wymienia się w nich na mąkę ze świerszczy, by wzbogacić posiłek w białko i inne składniki. Mała szansa, że wyczujesz różnicę w smaku. Jeśli uda ci się kupić mąkę ze świerszczy w sklepie, dodaj ją do naleśników, by przekonać się do tego nowego produktu.

Sposób przygotowania:

Mąkę pszenną i ze świerszczy przesiej przez sito. Dodaj sól i cukier i dokładnie wymieszaj. Wymieszaj mokre składniki: mleko, olej i jajka. Połącz suche składniki z mokrymi i dokładnie mieszaj masę do połączenia. Odstaw masę na pancakes z mąką ze świerszczy na ok. 15 minut. Rozgrzej patelnię i smaż pancakes bez dodatkowego tłuszczu. Zaserwuj usmażone pancakes z dowolnymi dodatkami: owocami, miodem, orzechami, jogurtem... lub świerszczami w czekoladzie dla wzmocnienia efektu potrawy.

