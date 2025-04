Ten przepis na wielkanocną babkę bez cukru dostarcza w sumie ok. 1665 kcal, co oznacza, że jeden kawałek babki to tylko 138 kcal. To ok. 250 kcal mniej niż dostarcza kawałek tradycyjnej babki. W dodatku wszystkie składniki są naturalne i bezpieczne dla zdrowia. To wszystko sprawia, że naprawdę warto skorzystać z tego przepisu i zastąpić nim ten tradycyjna babkę wielkanocną.

Reklama

Jeśli wolisz, możesz nadać babce inny niż cytrynowy smak. Wystarczy sok i skórkę z cytryny zastąpić aromatem, np. waniliowym. Wybór należy do ciebie.

Składniki na wielkanocną babkę bezcukrową

Oto wszystkie niezbędne składniki i akcesoria potrzebne do przygotowania ciasta.

Składniki:

200 g jogurtu greckiego,

200 g mąki pszennej + mąka do obsypania formy,

1 łyżka skrobi ziemniaczanej,

3 jaja,

80 g masła + masło do posmarowania formy,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

1 cytryna i otarta z niej skórka,

50 g erytrytolu + erytrytol do posypania lub do lukru.

Niezbędne akcesoria:

forma na babkę,

nieduża i duża miska,

sito,

mikser (można też utrzeć i wymieszać ciasto ręcznie).

Sposób przygotowania wielkanocnej babki bez cukru

Przed przystąpieniem do pracy wyjmij wcześniej z lodówki masło i jaja, aby uzyskały temperaturę pokojową.

Mąkę, proszek do pieczenia i mąkę ziemniaczaną przesiej do niedużej miski przez sito. Odmierz 80 g masła i włóż je do dużej miski. Ucieraj je mikserem, aż stanie się puszyste. Po trochu dodawaj do masła erytrytol i dalej ucieraj. Gdy powstanie jednorodna masa, wbijaj do niej jajko (po jednym) i nadal ucieraj, aż całkowicie się składniki połączą. Po wmieszaniu jaj, dodawaj do masy mieszankę sypkich składników i mieszaj szpatułką, już nie mikserem. Umyj cytrynę, osusz i otrzyj z niej skórkę. Wyciśnij sok z cytryny. Dodaj otartą skórkę i sok do ciasta i dokładnie wymieszaj. Na końcu wmieszaj w ciasto jogurt. Formę na babkę natłuść masłem, oprósz mąką i wlej do niej ciasto. Wstaw je do piekarnika nagrzanego do 175 stopni i piecz ok. 40 minut – do suchego patyczka. Uchyl drzwi piekarnika na 10 minut, a potem wyjmij babkę. Jeszcze ciepłą wyjmij z formy i postaw na kratce do ostudzenia.

Dekorowanie wielkanocnej babki bez cukru lukrem i kwiatami, fot. Adobe Stock, zi3000

Jak udekorować bezcukrową babkę?

Przed podaniem możesz ją oprószyć erytrytolem w pudrze lub zrobić keto lukier bez cukru (także z erytrytolu) i polać jej wierzch ciasta, ozdabiając babkę np. świeżymi jadalnymi kwiatami, np. stokrotkami (zobacz zdjęcie wyżej).

Ponieważ erytrytol praktycznie nie dostarcza kalorii, możesz się nie szczypać i śmiało po niego sięgać. Puder czy lukier bardzo zwiększy atrakcyjność wizualną ciasta, dlatego nie trzeba rezygnować z takiej dekoracji.

Jeśli babka wyrosła niezbyt równo, bo nie każdy piekarnik równo dystrybuuje ciepło, możesz spód ciasta przyciąć, aby uzyskać płaską podstawę i babka stała prosto na paterze.

Czytaj także: