Muffiny to coraz bardziej popularne na całym świecie ciastka. Nie każdy jednak wie, iż istnieją ich dwa rodzaje. Pierwszy, to muffiny angielskie, czyli drożdżowe bułki przypominające placki i zajadane chętnie do śniadania. Drugą opcją są zdecydowanie bardziej popularne muffiny amerykańskie, czyli słodkie lub słone ciastka wypiekane na bazie proszku do pieczenia.

Reklama

Dziś razem z Kasią, założycielką portalu CoGotujeKasia.pl, przygotujemy pyszne muffiny z cebulką. Zobacz, jak je zrobić i wykorzystaj ten przepis jako pomysł na weekendowe przekąski!

Reklama