Przepis na muffiny reniferki według Kasi Bukowskiej

Oto składniki na muffiny reniferki:

1/3 szklanki oleju

1/3 szklanki mocnej kawy

2/3 szklanki jogurtu naturalnego

jajko

1/2 szklanki cukru

2 łyżki cukru waniliowego

pół łyżeczki soli

1,5 szklanki mąki

łyżeczka proszku do pieczenia

1/3 szklanka kakao + 2 łyżki kakao

1,5 szklanki cukru pudru

łyżka mleka

kilka biszkopcików

kilka M&M's

kilka precelków

kilka białych groszków

Jak zrobić muffiny reniferki?

Wlewamy olej do miski i mieszamy razem z mocną kawą, jogurtem naturalnym i jajkiem. Wszystko dokładnie mieszamy. Dosypujemy cukier, sól. Przesiewamy mąkę, proszek do pieczenia oraz kakao. Dokładnie mieszamy do uzyskania jednolitej konsystencji. Przelewamy do papilotek włożonych do formy na muffinki. Pieczemy przez 20 minut w temperaturze 200 stopni Celsjusza. Studzimy na kratce. W międzyczasie ubijamy miękkie masło z kakao, cukrem pudrem i mlekiem. Tak przygotowanym kremem smarujemy wcześniej przygotowane muffinki. Nakładamy małe biszkopciki. Noski wykonujemy z M&M's, oczy z białych groszków oraz rogi ze słonych precelków.

