Muffinki z dyni to pomysł na deser, który możesz podjadać zupełnie bezkarnie! Nie zawierają cukru i białej mąki, a za to kuszą bogactwem bakalii. Dzięki temu są naprawdę zdrowe i możesz je zaserwować nawet na śniadanie, drugie śniadanie, podwieczorek lub kolację. Smaczne i zdrowe - czy to nie idealna kombinacja?

Do przygotowania muffinek z dyni potrzebujesz:

1 szklankę puree z dyni,

2 szklanki mąki pełnoziarnistej albo razowej,

1 szklanki płatków owsianych górskich,

2 łyżeczek sody oczyszczonej,

2 łyżeczek proszku do pieczenia,

1/2 łyżeczki soli,

łyżeczki cynamonu,

2 jajek,

żurawiny,

jabłka,

1 dużego (bardzo dojrzałego) banana lub 2 mniejszych,

rodzynek,

3 łyżek roztopionego masła,

1 szklanki kefiru lub maślanki (może też być to np. mleko kokosowe),

odrobiny brązowego cukru do posypania.

Muffinki z dyni nie mają w sobie grzesznych, pustych kalorii. Dzięki płatkom owsianym, bananom i masie bakalii są smakowite i zdrowe. Kasia Bukowska radzi, aby zaopatrzyć się w silikonowe foremki do babeczek - ciasto po upieczeniu łatwo się odkleja, a silikon bardzo prosto można umyć.

