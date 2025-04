Muffinki to rodzaj wysokich babeczek, pieczonych w specjalnych foremkach papierowych, zwanych potocznie papilotkami. Zazwyczaj przygotowuje się je w wersji na słodko, ale muffiny na słono zdobywają coraz większą popularność - to w końcu idealna przekąska na imprezę! Najbardziej znane rodzaje muffinek to muffinki czekoladowe, muffinki bananowe, muffinki marchewkowe (wcale nie w wersji na słono!), a także muffiny z budyniem.

Przepis na muffinki ze szpinakiem

Oto składniki na delikatne muffinki ze szpinakiem:

garść liści szpinaku,

3 dag wymieszanych serów: pleśniowego i fety,

1 dag sera żółtego,

2 jajka,

1/2 startego ząbka czosnku,

łyżka posiekanego szczypiorku lub czerwonej cebuli,

sól,

pieprz.

Jak zrobić muffinki ze szpinakiem? Piekarnik rozgrzej do 180 stopni C. Szpinak umyj, osusz, posiekaj. Ser pleśniowy i fetę pokrój w kostkę, żółty zetrzyj na tarce. W misce roztrzep jajka z czosnkiem, solą, pieprzem, szczypiorkiem lub cebulą. Dodaj szpinak, ser pleśniowy i fetę, wymieszaj widelcem. Cztery kokilki (lub cztery wgłębienia w formie do muffinów) natłuść oliwą lub masłem, napełnij masą. Piecz przez mniej więcej 13 minut. Posyp muffinki żółtym serem, piecz jeszcze mniej więcej 3 minuty, aż żółty ser się roztopi.

Przepis na muffinki czekoladowe

Oto składniki na muffinki czekoladowe:

15 dag masła,

20 dag czekolady,

30 dag mąki,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

1/2 łyżeczki sody oczyszczonej,

2 łyżki kakao,

szklanka cukru,

łyżka cukru wanilinowego,

2 jajka,

170 ml mleka.

Jak zrobić muffinki czekoladowe? Masło roztop i ostudź. Czekoladę pokrój na kawałeczki. Mąkę przesiej do miski razem z proszkiem do pieczenia, sodą i kakao. Dodaj cukier i cukier wanilinowy. Jajka zmiksuj razem z mlekiem i rozpuszczonym masłem. Wszystkie składniki na muffinki delikatnie połącz za pomocą łyżki: do sypkich, dodaj płynne i kilkakrotnie delikatnie wymieszaj łyżką. Na koniec dodaj 3/4 posiekanej czekolady.

Masę przełóż do formy na muffinki wyłożonej papilotkami. Na wierzchu ułóż pozostałe kawałki czekolady. Całość wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 stopni C. Piecz muffinki przez około 20 minut do czasu, aż babeczki urosną, a na wierzchu utworzy się skorupka.

Przepis na muffinki marchewkowe

Oto składniki na muffinki marchewkowe:

1/2 kostki masła,

25 dag mąki,

1/2 szklanki cukru,

3 jajka,

łyżeczka proszku do pieczenia,

1/2 łyżeczki sody oczyszczonej,

1/2 łyżeczki soli,

łyżeczka cynamonu,

3-4 spore marchewki

Na lukier:

szklanka cukru pudru,

3 dag posiekanych pistacji,

3 łyżki wody.

Jak zrobić muffinki marchewkowe? W misce wymieszaj mąkę, cukier, proszek do pieczenia, sodę, sól i cynamon. Marchew obierz i zetrzyj na tarce o średnich oczkach. Masło rozpuść w rondelku. Jajka roztrzep widelcem i wymieszaj z przestudzonym masłem i startą marchewką. Do sypkich składników na muffinki dodaj masę marchewkową i wymieszaj łyżką.

Ciasto przełóż do formy na muffinki, wyłożonej papierowymi papilotkami i piecz w 180 stopniach C przez około 25 minut. Najlepiej ustawić przy tym piekarnik na funkcję góra-dół. Muffinki wyjmij i wystudź. W tym czasie utrzyj cukier puder z odrobiną przegotowanej wody na gładki lukier. Wystudzone muffinki posmaruj lukrem i posyp posiekanymi pistacjami.

