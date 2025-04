Muffinki czekoladowe przygotowywane na bazie kakao z dodatkiem czekolady deserowej, mlecznej lub białej zachwycają smakiem i wilgotna teksturą. Ich pochodzenie od lat jest tematem sporu pomiędzy Brytyjczykami i Amerykanami. Muffinki czekoladowe z czekoladą, muffinki czekoladowe z budyniem lub kremem – sprawdź nasze przepisy!

Muffinki czekoladowe z czekoladą

Oto składniki na muffinki czekoladowe z czekoladą:

2 szklanki mąki

szklanka cukru

2/3 szklanki draży czekoladowych

pół szklanki kakao

łyżeczka sody oczyszczonej

jajko

pół szklanki jogurtu

pół szklanki oleju

pół szklanki mleka

Jak zrobić muffinki czekoladowe z czekoladą?

Rozgrzewamy piekarnik do 200 stopni Celsjusza. Formę do pieczenia muffinek smarujemy dowolnym tłuszczem lub wykładamy papilotkami. W misce mieszamy mąkę, draże czekoladowe, kakao i sodę oczyszczoną. W drugiej misce mieszamy mokre składniki – jajko, jogurt, mleko i olej. Dokładnie łączymy suche i mokre składniki, pozostawiając niewielkie grudki. Wypełniamy foremki do ¾. Muffinki czekoladowe pieczemy przez 20 minut. Tak przygotowane serwujemy z ulubiona polewą czekoladową lub owocami.

Muffinki czekoladowe z budyniem: przepis

Oto składniki na muffinki czekoladowe z budyniem:

Ciasto:

łyżka kakao

szklanka mąki

pół łyżki sody oczyszczonej

50 gram cukru

pół szklanki mleka

jajko

łyżka oleju słonecznikowego

Budyń:

2 opakowania budyniu

30 gram czekolady gorzkiej posiekanej

Jak zrobić muffinki czekoladowe z budyniem?

Rozgrzewamy piekarnik do 170 stopni Celsjusza. Formę do pieczenia smarujemy dowolnym tłuszczem. W misce mieszamy suche składniki – kakao, mąkę, sodę oczyszczoną i cukier. W drugiej misce mieszamy mleko i jajka. Wszystkie składniki łączymy i formujemy gładką masę. Przekładamy do foremek i wypełniamy je w ¼ - pieczemy przez 15 minut do wyrośnięcia. Przygotowujemy budyń zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Dodajemy posiekaną gorzką czekoladę i mieszamy do roztopienia w gorącym budyniu. Za pomocą szprycy wypełniamy środek każdej muffinki czekoladowej.

Muffinki czekoladowe z kremem: przepis

Oto składniki na muffinki czekoladowe z kremem:

Ciasto:

¾ szklanki kakao

łyżeczka sody oczyszczonej

szklanka wrzącej wody

pół kostki masła

szklanka cukru

szczypta soli

2 jajka

2 żółtka

pół szklanki śmietanki

1,5 szklanki mąki

Krem:

¾ kostki masła

pół szklanki kakao

łyżka mleka

2 szklanki cukru pudru

Jak zrobić muffinki czekoladowe z kremem?

Rozgrzewamy piekarnik do 190 stopni Celsjusza. Formę do muffinek wykładamy papilotkami lub papierem do pieczenia. W misce mieszamy kakao i sodę oczyszczoną. Dodajemy wodę i łączymy. W drugiej misce łączymy ze sobą roztopione masło, cukier i sól. Do mieszanki dokładamy jajka i żółtka. Wszystkie masy łączymy ze sobą i dosypujemy mąkę. Wykładamy formę ciastem i pieczemy przez 20 minut, do suchego patyczka. Muffinki czekoladowe wyciągamy z piekarnika i odstawiamy do wystygnięcia. Masło ubijamy przez 2 minuty i dodajemy kakao i mleko. Cukier puder na koniec ubijamy z masą maślaną do uzyskania lśniącego kremu.

