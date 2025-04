Mocno owocowe i orzeźwiające sorbety

Prawdopodobnie dawniej sorbety przyrządzano z... śniegu. Prekursorem był cesarz Neron, który to właśnie zmieszał śnieg z miodem i winem, i w ten sposób zrobił pierwszy sorbet. Na szczęście dziś już nie musimy czekać na śnieżną zimę, by móc rozkoszować się w tym zmrożonym przysmaku.

Sorbety to nic innego jak zmrożone przetarte owoce lub sok owocowy. To chyba najbardziej niskokaloryczny deser. Od lodów różni się tym, że nie ma w nim ani jajek, ani mleka czy śmietany. Są bardzo zdrowe, bowiem zawierają tylko naturalne składniki i mnóstwo witamin.

Do sorbetów nadają się właściwie każde owoce. Musimy tylko pamiętać, ze te owoce, które mają drobne pesteczki dodatkowo trzeba przetrzeć przez sito.

Poznajcie przepisy na pyszne, kolorowe, mocno owocowe, orzeźwiające sorbety.

Sorbet truskawkowy

Składniki:

700 g dojrzałych truskawek

350 g cukru pudru

sok z 1/2 cytryny

świeża mięta

Sposób przyrządzenia:

Cukier przesypać do garnka i dodać 1/2 l wody. Zagotować i przez kolejne pięć minut gotować na małym ogniu, by powstał syrop. Ostudzić. Truskawki obrać, umyć, przetrzeć przez sito, wymieszać z syropem, sokiem z cytryny i posiekaną miętą. Mus owocowy wlać do pojemnika i wstawić do zamrażalnika. Gdy sorbet zacznie zamarzać, zmiksować go blenderem. Czynność tą powtórzyć kilkakrotnie, co jakiś czas. Na 15 minut przed podaniem sorbet wyjąć z zamrażalnika, nałożyć do pucharków i udekorować miętą.

Sorbet z kaki

Składniki:

10 owoców kaki

1/2 szklanki cukru

szklanka wody

Sposób przyrządzenia:

Cukier przesypać do garnka i dodać 1/2 l wody. Zagotować i przez kolejne pięć minut gotować na małym ogniu, by powstał syrop. Ostudzić. kaki obrać, pokroić, wymieszać z syropem, sokiem z cytryny i posiekaną miętą. Zmiksować. Mus owocowy wlać do pojemnika i wstawić do zamrażalnika. Gdy sorbet zacznie zamarzać, zmiksować go blenderem. Czynność tą powtórzyć kilkakrotnie, co jakiś czas. Na 15 minut przed podaniem sorbet wyjąć z zamrażalnika, nałożyć do pucharków.

Sorbet z mango

Składniki:

2 dojrzale mango

200 g cukru trzcinowego

sok z limonki

szklanka wody

Sposób przyrządzenia:

Cukier przesypać do garnka i dodać wodę. Zagotować i przez kolejne pięć minut gotować na małym ogniu, by powstał syrop. Ostudzić. Mango pokroić, wymieszać z syropem, sokiem z limonki. Zmiksować. Mus owocowy wlać do pojemnika i wstawić do zamrażalnika. Gdy sorbet zacznie zamarzać, zmiksować go blenderem. Czynność tą powtórzyć kilkakrotnie, co jakiś czas. Na 15 minut przed podaniem sorbet wyjąć z zamrażalnika, nałożyć do pucharków.

Sorbet arbuzowy

Składniki:

arbuz

cukier

woda

Sposób przyrządzenia:

Cukier przesypać do garnka i dodać wodę. Zagotować i przez kolejne pięć minut gotować na małym ogniu, by powstał syrop. Ostudzić. Z arbuza wyjąć miąższ, oddzielić pestki. zmiksować z syropem. Mus owocowy wlać do pojemnika i wstawić do zamrażalnika. Gdy sorbet zacznie zamarzać, zmiksować go blenderem. Czynność tą powtórzyć kilkakrotnie, co jakiś czas. Na 15 minut przed podaniem sorbet wyjąć z zamrażalnika, nałożyć do pucharków.