Miodownik przygotowywany na bazie płynnego miodu wielokwiatowego lub lipowego jest niezwykle charakterystycznym i smacznym ciastem. Możemy przełożyć go masą na bazie kremu maślanego, budyniowego lub z kaszy manny. Zobacz, która wersja jest twoją ulubioną!

Miodownik królewski

Oto składniki na miodownik królewski:

400 g mąki pszennej

100 g cukru pudru

łyżeczka sody oczyszczonej

kostka masła

6 łyżek płynnego miodu

3 jajka

szczypta soli

Jak zrobić miodownik królewski?

Mąkę pszenną przesiewamy razem z cukrem pudrem. Dosypujemy sodę oczyszczoną oraz sól. Wszystko dokładnie mieszamy. Masło ucieramy z jajkami na puszysta i gęstą masę. Dolewamy miód. Doprawiamy solą. Składniki suche i mokre dokładnie łączymy i przekładamy do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Tak przygotowaną masą pieczemy w nagrzanym piekarniku do 180 stopni Celsjusza przez 45 minut. Idealnie smakuje polany polewą czekoladową lub lukrem. Możemy przełożyć go również powidłami śliwkowymi.

Miodownik z orzechami

Oto składniki na miodownik z orzechami:

Ciasto:

350 g mąki pszennej

100 g cukru pudru

łyżeczka sody oczyszczonej

łyżeczka proszku do pieczenia

5 łyżek miodu wielokwiatowego

4 jajka

100 g posiekanych orzechów

szczypta soli

Krem:

kostka masła

2 szklanki cukru

szczypta soli

Jak zrobić miodownik z orzechami?

Mąkę pszenną przesiewamy razem z cukrem pudrem. Dosypujemy sodę oczyszczoną oraz sól. Wszystko dokładnie mieszamy. Masło ucieramy z jajkami na puszysta i gęstą masę. Dolewamy miód. Doprawiamy solą. Na koniec dodajemy posiekane wcześniej orzechy – mogą być włoskie, laskowe lub pekan. Składniki suche i mokre dokładnie łączymy i przekładamy do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Tak przygotowaną masą pieczemy w nagrzanym piekarniku do 180 stopni Celsjusza przez 45 minut. W międzyczasie przygotowujemy krem kajmakowy. Na suchej patelni roztapiamy cukier do uzyskania brązowego płynu. Należy uważać, gdyż jest niebezpiecznie gorący. Stopniowo dodajemy masło. Gotujemy do momentu, aż uzyskamy konsystencje kajmaku. Doprawiamy solą. Ostudzone ciasto przekrawamy na 3 części i smarujemy kajmakiem.

Miodownik z kaszą manną

Oto składniki na miodownik z kaszą manną:

Ciasto:

400 g mąki pszennej

100 g cukru pudru

łyżeczka proszku do pieczenia

6 łyżek miodu wielokwiatowego

4 jajka

szczypta soli

Krem:

10 łyżek kaszy manny

500 ml mleka

100 g cukru

kostka masła

60 g cukru pudru

torebka cukru waniliowego

Jak zrobić miodownik z kaszą manną?

Mąkę pszenną przesiewamy razem z cukrem pudrem. Dosypujemy sodę oczyszczoną oraz sól. Wszystko dokładnie mieszamy. Masło ucieramy z jajkami na puszysta i gęstą masę. Dolewamy miód. Doprawiamy solą. Składniki suche i mokre dokładnie łączymy i przekładamy do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Tak przygotowaną masą pieczemy w nagrzanym piekarniku do 180 stopni Celsjusza przez 45 minut. W międzyczasie przygotowujemy krem z kaszy manny. Zagotowujemy w gorącym mleku kaszę manną. W misce ucieramy miękkie masło z cukrem pudrem i dosypujemy cukier waniliowy. Dwie masy łączymy. Ciasto po ostudzeniu przekrawamy na trzy placki i przekładamy powstałym kremem. Doskonale sprawdzi się również polewa czekoladowa oraz posypane z wierzchu posiekane orzechy.

