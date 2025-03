Miodek turecki króluje na stoiskach pod cmentarzami. Czym jest ta "rywalka" pańskiej skórki i jak zrobić trupi miodek w domu?

Miodek turecki to słodki przysmak, który łączy w sobie prostotę przygotowania i niezapomniany smak. Chociaż najczęściej spotykamy go na festynach lub przy cmentarzach, z łatwością można go zrobić w domowym zaciszu. Warto spróbować tego klasycznego deseru, który zachwyca nie tylko dzieci, ale i dorosłych.