Czas przygotowania: 10 min

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

230 g masła,

360 g cukru pudru,

3 łyżki śmietany kremówki,

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego,

szczypta soli,

barwnik spożywczy (opcjonalnie).

Reklama

Przygotowanie:

Krem do tortu (wg przepisu podstawowego) powinien być aksamitny, idealnie słodki i lekko waniliowy – tak, by idealnie dodawał miękkości i wilgotności blatom ciasta. Nasz krem to klasyczny krem maślany, do którego potrzebujesz zaledwie 5 składników. Będzie doskonały nie tylko to przełożenia biszkoptów, ale i do ozdoby boków oraz wierzchu ciasta.

Możesz go także przełożyć do szprycy cukierniczej i stworzyć piękne ozdoby tortu i babeczek. Krem do tortu jest też konieczny, jeśli zdecydujesz się na fondant, czyli lukier plastyczny na torcie – bez niego nie będzie trzymał się ciasta. Poznaj przepis podstawowy na krem do tortu!

Masło odpowiednio wcześniej wyjmij z lodówki, by nabrało temperatury pokojowej i zmiękło. Przełóż masło do dużej miski i ubijaj mikserem na średnich obrotach, aż będzie kremowe. Do maślanego kremu do tortu dodaj cukier puder. Miksuj na małych obrotach, a potem stopniowo zwiększaj prędkość. Miksuj potem jeszcze przez 2 minuty, aż cukier i masło się połączą. Dodaj kremówkę, ekstrakt waniliowy i sól, ubijaj krem do tortu jeszcze przez minutę.

Ozdób tort za pomocą szpatułki lub szprycy cukierniczej. Maślany krem do tortu możesz przechowywać przez około 2-3 dni po zrobieniu. Możesz go też mrozić – wytrzyma około 3 miesięcy.

Reklama

Torty, do których możesz użyć maślanego kremu:

Tort bezowy

Tort czekoladowy