Własnoręcznie zrobiona masa makowa jest o niebo smaczniejsza niż ta gotowa, z puszki, i co ważne – nie zawiera konserwantów i nieznanych dodatków. Przygotowanie jej wymaga trochę czasu, ale warto go poświęcić, aby móc rozkoszować się smakiem domowej masy makowej z dodatkiem bakalii i miodu.

Domowa masa makowa z bakaliami

Składniki:

0,5 kg maku

100 g masła

szklanka płynnego miodu

po dużej garści bakalii: orzechów włoskich, migdałów, rodzynek, suszonych daktyli, suszonych śliwek, kandyzowanej skórki pomarańczowej.

kilka kropel olejku migdałowego

Przygotowanie:

Mak płuczemy i zalewamy wrzącą wodą. Doprowadzamy do wrzenia i gotujemy około 0,5 godziny. Następnie odcedzamy go i zostawiamy na sicie na 15 minut. Po upływie tego czasu mielimy mak w maszynce 2 – 3 razy. Suszone owoce kroimy na mniejsze kawałki, orzechy siekamy. Do garnka dodajemy miód i masło oraz bakalie. Podgrzewamy krótko, po czym dodajemy mak i olejek migdałowy. Całość dokładnie mieszamy. Możemy ją spokojnie wykorzystać podczas pieczenia makowca czy strucli makowej.