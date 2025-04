Masa makowa do wypieków: sprawdzony, domowy przepis na masę ze zwykłego i mielonego maku. Zrobisz ją w kilka chwil

Masa makowa to coś, co możesz kupić w puszce, ale świetnie sprawdzi się także przygotowana własnoręcznie od zera. Bez masy makowej nie przygotujesz makowca, strucli, klusek z makiem, kutii ani drożdżówek. Zrobienie takiej masy makowej to zaledwie pół godziny roboty, a efekt jest naprawdę niesamowity.