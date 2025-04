Pęknięty makowiec dalej jest smaczny, ale nie prezentuje się na świątecznym stole tak dostojnie, jak makowiec bez pęknięcia. Dlaczego makowiec pęka? Jak uchronić makowiec przed pękaniem? Poznaj sprawdzone triki doświadczonych gospodyń.

Co zrobić, żeby makowiec nie pękał?

Mamy kilka sposobów, które zapobiegną pękaniu makowca. Jeśli zastanawiasz się, dlaczego makowic zawsze ci pęka, może popełniasz któryś z popularnych błędów. Pamiętaj o kilku zasadach przy robieniu makowca.

Trik na pękanie makowca z papierem do pieczenia

Przygotuj papier do pieczenia i ułóż go do pod makowcem. Zawiń go ściśle tak, by przylegał mocno do ciasta.

Pozwól makowcowi wyrosnąć

Przez zawinięciem makowca drożdżowego ważne jest, aby pozwolić mu na wyrośnięcie. Odstaw go przynajmniej na pół godziny. Pozwól makowcowi wyrosnąć też po zawinięciu!

Wykorzystaj odpowiednią ilość masy makowej

Pękający makowiec to często oznaka, że wykorzystałaś do niego zbyt dużo farszu. Im więcej farszu w makowcu, tym większa szansa, że twój makowiec pęknie.

Owiń dokładnie farsz do makowca

Jeśli lubisz makowiec z dużą ilością farszu, koniecznie owiń go dokładnie. Cała powierzchnia farszu powinna być przykryta ciastem. Postaraj się rozwałkować ciasto na placek równej grubości, wtedy farsz nie wypłynie.

Posmaruj makowiec jajkiem

Jajko na wierzchu ciasta do makowca zapewnia nie tylko ładniejszy kolor, ale też chroni go przed pękaniem.

Temperatura produktów, by makowiec nie pękał

Wykorzystaj produkty o jednakowej temperaturze, a makowiec nie powinien pęknąć. Duże zmiany temperatur sprzyjają pękaniu makowca. Dobrze ostudź też masę makową, zanim posmarujesz nią makowiec.

Jak piec makowiec, żeby nie popękał?

Piecz makowiec w wyznaczonej temperaturze (zazwyczaj jest to ok. 180 stopni) i nie narażaj go na gwałtowne zmiany temperatury. Możesz rozpocząć pieczenie makowca w tylko lekko rozgrzanym piekarniku (gdy ten będzie miał ok. 100 stopni).

