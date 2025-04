Makowiec wegański według Kasi Bukowskiej

Oto składniki na makowiec wegański:

2 szklanki mąki pszennej

2 szklanki domowej masy makowej

pół szklanki brązowego cukru

1/4 szklanki roztopionego tłuszczu kokosowego

2/3 szklanki mleka roślinnego

szczypta soli

czubata łyżka mąki ziemniaczanej

ćwierć opakowania świeżych drożdży

Jak zrobić makowiec wegański?

Przygotowujemy najpierw rozczyn na bazie cukru, drożdży i odrobiny ciepłej wody. Wsypujemy odrobinę mąki i dokładnie mieszamy. Wsypujemy mąkę pszenną oraz szczyptę soli. Dolewamy tłuszcz kokosowy i wyrabiamy za pomocą łyżki, a następnie rękoma. Ugniatamy do uzyskania zwartej kuli. Pozostawiamy w misce i przykrywamy ściereczką. Odkładamy do wyrośnięcia na godzinę. Rozwałkowujemy ciasto na kształt prostokąta. Na płachcie ciasta rozsmarowujemy masę makową. Uważamy, aby 2 cm ciasta pozostały bez masy jako szew do zawijania makowca. Ciasno zwijamy rulon. Gdy ciasto leży szwem do dołu zawijamy papierem do pieczenia. Ciasno zwijamy brzegi. Przekładamy na blachę do pieczenia i zapiekamy w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Celsjusza przez 45 minut. Studzimy, a następnie dekorujemy lukrem i skórką pomarańczową.

