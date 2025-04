Świąteczny makowiec przygotowujemy zazwyczaj 2 razy do roku - to ciasto obowiązkowo musi się pojawić na bożonarodzeniowym stole, a potem wśród wielkanocnych potraw. Jego przygotowanie jest dosyć czasochłonne, ale domowy makowiec będzie o wiele smaczniejszy, niż ten kupiony. Warto wzbogacić go naprawdę dużą ilością bakalii!

Do przygotowania świątecznego makowca potrzebujesz:

1 i 1/2 szklanki mąki pszennej,

1/2 łyżki mąki ziemniaczanej,

1/3 szklanki cukru pudru,

2 żółtek,

1 białka,

1/2 kostki zimnego masła,

1/4 kostki drożdży,

1/2 łyżki śmietany,

1 opakowania cukru wanilinowego,

1/2 kilograma maku namoczonego na noc w gorącym mleku i przepuszczonego trzykrotnie przez maszynkę do mielenia,

1/2 szklanki cukru pudru,

1/2 szklanki rodzynek,

1/2 szklanki orzechów włoskich,

1/2 szklanki kandyzowanej skórki pomarańczowej,

1/2 szklanki mielonych migdałów.

Pamiętaj o tym, aby masło było naprawdę zimne. Powinno mieć jak najmniej kontaktu z ciepłem twoich dłoni - wtedy może stać się za bardzo rozgrzane. Rodzynki warto namoczyć wcześniej w alkoholu: to z pewnością ciekawie wzbogaci smak makowca!