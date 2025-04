Makowa choinka na cieście krucho-drożdżowym

Oto składniki na makową choinkę na cieście krucho-drożdżowym:

¾ szklanki śmietany 18%

60 g drożdży

4 łyżki cukru

łyżeczka soli

600 g mąki pszennej

2 żółtka

kostka masła

500 g masy makowej

garść suszonej żurawiny

garść pistacji

2 łyżki cukru pudru

Jak zrobić makową choinkę na cieście krucho-drożdżowym?

Do miski wlewamy 3/4 szklanki śmietany 18%. Kruszymy drożdże i łączymy ze śmietaną. Wsypujemy 600 g mąki pszennej wymieszanej z 4 łyżkami cukru oraz łyżeczką soli. Wbijamy do masy 2 żółtka. Pokrojoną wcześniej kostkę masła wkładamy do miski i dobrze zagniatamy powstałą masę do otrzymania zwartej kuli. Dzielimy na dwie równe części i każdą z nich owijamy folią spożywczą. Wstawiamy do lodówki na przynajmniej 2 godziny do schłodzenia. Oba kawałki ciasta rozwałkowujemy na grubość 3 mm. Wykrawamy kształt choinki z obu kawałków. Pierwszy kawałek wykładamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia i smarujemy rozkłóconym białkiem. Nakładamy równomiernie masę makową. Posypujemy suszoną żurawiną oraz pistacjami. Ostrożnie nakładamy wycięty drugi kawałek choinki i dociskamy. Nacinamy nożem tak, aby powstały równoległe pasma gałęzi. Zawijamy dokładnie każdy kawałek. Możemy na wierzchołek choinki położyć wykrojoną gwiazdkę z pozostałego ciasta krucho-drożdżowego. Smarujemy ponownie rozkłóconym białkiem. Posypujemy na koniec suszoną żurawiną, która będzie imitować bombki. Pieczemy w nagrzanym piekarniku do 180 stopni Celsjusza przez 50 minut. Na koniec oprószamy cukrem pudrem.

