Przygotowanie: ok. 3 godz.

Reklama

Przepis na 2 szt. (16 porcji):



- 50 dag mąki

- 1/4 szklanki cukru

- 4 dag drożdży

- 3/4 szklanki letniego mleka

- 3 żółtka

- 5 dag rozpuszczonego masła

- łyżka oleju

- szczypta soli

- skórka otarta z cytryny

Masa:



- 40 dag maku

- 3 szklanki mleka

- 10 dag płynnego miodu

- 2 żółtka

- jajko

- po 5 dag rodzynek, kandyzowanej skórki pomarańczowej i cytrynowej

- 10 dag posiekanych orzechów włoskich

Dodatkowo:



- białko

- gotowy lukier

- mak do posypania

Sposób wykonania:



1. Mąkę przesiej do miski. Drożdże wymieszaj z mlekiem, łyżką cukru i mąki. Odstaw na 20 minut w ciepłe miejsce. Żółtka ubij z resztą cukru, dodaj do mąki z drożdżami, masłem, olejem, skórką cytrynową i wyrób ciasto. Przykryj i odstaw na godzinę.

2. Mak zalej mlekiem, gotuj ok. 40 minut, osącz na sicie, zmiel dwa razy w maszynce o drobnych oczkach. Wymieszaj z płynnym miodem, żółtkami, białkiem oraz bakaliami.

3. Wyrośnięte ciasto podziel na 2 części. Ułóż na papierze do pieczenia, rozwałkuj na prostokąt grubości 5 mm. Posmaruj placki dodatkowym białkiem i rozłóż masę makową. Pomagając sobie papierem, zwiń ciasto w rolady. Owiń luźno w papier, ułóż na blasze i odstaw na kolejne 30 min. Piecz ok. 50 min (195 st.). Odstaw do ostudzenia. Odwiń z papieru. Polukruj gotowym lukrem i posyp makiem.

Reklama

Świąteczne smakołyki - forum >>