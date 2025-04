Do zrobienia lodów wodnych możesz wykorzystać właściwie każde owoce - wszystko zależy tylko i wyłącznie od naszych upodobań smakowych. Doskonale nadają się truskawki, maliny, jagody, a także jabłka czy gruszki. Pyszne lody wodne przygotujesz również z cytrusów - limonek, cytryn, grejpfrutów czy pomarańczy.

Do lodów wodnych, poza cukrem (może to być również cukier waniliowy), warto dodać rozmaite zioła, które urozmaicą ich smak - doskonale sprawdzi się mięta, melisa i szałwia.

Spis treści:

Lody wodne najczęściej przygotowuje się na patyku. W sklepach czasem można dostać je w papierowej tubie, która również jest całkiem wygodna. To idealny deser na upalne dni, kiedy najważniejsze jest przyswajanie dużych ilości wody - także w postaci słodkości.

Składniki:

500 g malin,

70 g cukru,

2 szklanki wody.

Sposób przygotowania:

Maliny umyj, osusz i przełóż do miski. Dodaj cukier, wodę i zmiksuj całość za pomocą blendera na mus. Przełóż masę do pojemników na lody i włóż na parę godzin do zamrażarki.

fot. Lody wodne na patyku/Adobe Stock, Iryna Melnyk

Gruszka to miękki i soczysty owoc, dzięki czemu idealnie nadaje się jako dodatek do domowych lodów. Dodatkowo ma sporą zawartość wody, co jeszcze przyspiesza proces przygotowywania tego smakołyka. Do przepisu możesz dodać także odrobinę cynamonu.

Składniki:

500 g gruszek,

100 ml wody,

1 opakowanie cukru waniliowego,

kilka listków świeżej melisy,

100 g cukru.

Sposób przygotowania:

Gruszki obierz i pokrój na kawałki. Zagotuj wodę z cukrem. Powstałym syropem zalej gruszki i liście melisy. Wszystko zmiksuj na jednolitą masę. Gdy ostygnie, przełóż ją do pojemniczków i włóż lody wodne do zamrażarki.

fot. Wodne lody gruszkowe/ Adobe Stock, Iryna Melnyk

Domowej roboty syrop miętowy nadaje się nie tylko do drinków, ale także orzeźwiających deserów. Wystarczy, że przygotujesz sos w stylu mojito i połączysz go z wodą, a następnie zamrozisz. Takie wodne lody to prawdziwa gratka w upalne dni.

Składniki:

100 g cukru,

500 ml soku z cytryny,

250 ml wody,

100 ml naparu z mięty.

Sposób przygotowania:

Zagotuj wodę z cukrem, przygotowując gęsty syrop. Po ostudzeniu dodaj sok z cytryny oraz napar z mięty. Wszystko zmiksuj i włóż do zamrażarki.

W sklepach lody wodne najczęściej dostępne są na patyku, ale w domu możesz przygotować większą ilość i rozlać je do kubeczków. Przed podaniem możesz lekko je pokruszyć, tworząc coś na kształt orzeźwiającego sorbetu.

Składniki:

sok z 5 limonek,

500 ml wody kokosowej,

100 g cukru.

Sposób przygotowania:

W wodzie kokosowej rozpuść dokładnie cukier, mieszając trzepaczką albo np. spieniaczem do mleka. Dodaj sok z limonki i wymieszaj całość. Przelej lody wodne do pojemniczków i wstaw do zamrażarki.

fot. Lody wodne limonkowe w kubeczku/Adobe Stock, ricka_kinamoto

Domowe lub gotowe soki owocowe także mogą być świetną bazą dla pysznych domowych lodów. Świetnie sprawdzi się klasyczny sok pomarańczowy, ale także soki grejpfrutowe czy jabłkowe. Możesz wykorzystać także lekko cierpki sok z głogu i stworzyć nie tylko pyszną, ale i zdrową letnią przekąskę. Świetnie sprawdzi się także sok z granatu - to prawdziwe bogactwo witamin i minerałów!

Składniki:

6 pomarańczy,

3 grejpfruty,

50 g cukru.

Sposób przygotowania:

Z pomarańczy i grejpfrutów wyciśnij sok. Wymieszaj go z cukrem. Całość przelej do pojemników. Wstaw do zamrażarki. Lody wodne z soku cytrusowego doskonale smakują także z dodatkiem świeżej mięty.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 11.05.2021.

