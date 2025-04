Lody przygotowywane na bazie naturalnych składników, to nieoceniony przysmak. Kremowe wersje powstające ze śmietanki kremówki oraz mleka idealnie smakują w połączeniu z sezonowymi owocami lub czekoladą. Sprawdź nasze przepisy na doskonałe lody i sorbety, które przygotujesz w zaciszu swojego domu!

Lody śmietankowe: przepis

Oto składniki na lody śmietankowe:

2 szklanki śmietanki kremówki

2 szklanki mleka

pół szklanki cukru

ekstrakt waniliowy

Jak zrobić lody śmietankowe?

W dużej misce należy wymieszać śmietanę kremówkę i mleko. Przelewamy do miksera i łączymy z cukrem. Miksujemy do momentu, aż wszystko dokładnie rozpuści się. Dodajemy ekstrakt waniliowy. Całość po zmiksowaniu przelewamy do maszyny do lodów. Schładzamy do momentu powstania zwartej i gęstej masy. Przekładamy do pojemnika na żywność i szczelnie zamykamy. Przekładamy do zamrażalnika. Tak przygotowane lody śmietankowe możemy podawać w asyście świeżych owoców sezonowych i sosów.

Lody tajskie: przepis

Oto składniki na lody tajskie:

dojrzałe mango

puszka mleka skondensowanego

lód

Jak zrobić lody tajskie?

Mango dokładnie obmywamy pod bieżącą wodą i obieramy ze skórki. Kroimy na mniejsze kawałki i usuwamy pestkę. Lód kruszymy w blenderze. Następnie przekładamy automatycznie lód do misek i polewamy mlekiem skondensowanym z puszki. Mango miksujemy w blenderze na gładki i kremowy sos. Dodajemy do deseru. Tak przygotowane lody tajskie doskonale smakują z wiórkami kokosowymi lub mlekiem kokosowym.

Lody truskawkowe: przepis

Oto składniki na lody truskawkowe:

pół kilo truskawek

400 ml tłustego mleka

500 ml śmietanki kremówki

2 laski wanilii

ekstrakt waniliowy

8 żółtek

sok z połówki cytryny

Jak zrobić lody truskawkowe?

Truskawki obmywamy pod bieżącą wodą i usuwamy szypułki. Osuszamy ręcznikiem papierowym. Posypujemy cukrem. Mleko podgrzewamy w rondelku razem ze śmietanką kremówką. Dodajemy laski wanilii i gotujemy przez około 10 minut. Następnie pozostawiamy do ostygnięcia na 20 minut. W mikserze łączymy żółtka z cukrem i ubijamy na puszystą i kremową masę. Stopniowo dolewamy masę śmietanową do żółtek. Miksujemy truskawki za pomocą blendera odstawiamy. Łączymy masę owocową ze śmietanową i przekładamy do maszyny do lodów. Miksujemy przez około 15 minut do zgęstnienia masy. Przekładamy w plastikowy pojemnik spożywczy i mrozimy przez 3 godziny w zamrażalce. Tak przyrządzone lody serwujemy z wiórkami czekoladowymi lub sosem kajmakowym.

