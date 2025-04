Lody na patyku na bazie mleka, jogurtu lub soków owocowych doskonale schładzają organizm dostarczając jednocześnie witamin i minerałów. Zamrażając musy wykonane po zblendowaniu truskawek, jagód czy mango zyskamy doskonałe lody bez konieczności używania maszynki do lodów!

Reklama

Domowe lody na patyku

Oto składniki na lody domowe na patyku z truskawkami:

garść truskawek

burak

szklanka soku jabłkowego

wyciśnięty sok z cytryny

miód

Jak zrobić domowe lody na patyku z truskawkami?

Truskawki myjemy i obieramy z szypułek. Następnie gotujemy buraki i obieramy ze skórki. Przekładamy do blendera i dolewamy sok z jabłek i cytryny. Całość blendujemy i dosładzamy miodem. Zamrażamy w pojemnikach do lodów przez 4-5 godzin w zamrażarce. Dodatek buraka możemy zastąpić garścią jagód.

Foremki do lodów na patyku

Opakowania po jogurtach – doskonałym pomysłem jest użycie pustych i wyczyszczonych pojemników po jogurcie. Wlewamy miks owoców, jogurtu lub musu do opakowania i wkładamy plastikowe lub drewniane patyczki. Zamrażamy przez 3-4 godziny.

Keksówki – możemy wykorzystać formy do pieczenia, które sprawdzą się podczas zamrażania lodów. Zmiksowaną mieszankę owocową lub mleczną przelewamy do formy wyłożonej folią aluminiową. Następnie wkładamy patyczki w odstępach 3-4 cm. Przykrywamy drugą warstwą folii. Mrozimy przez 4-5 godzin. Tak przygotowaną masę wykładamy i dzielimy za pomocą noża.

Lody na patyku z karmelem

Oto składniki na lody na patyku z karmelem:

pół szklanki cukru

2 łyżki mąki kukurydzianej

szklanka mleka

¼ puszki kajmaku

szczypta soli

Jak zrobić lody na patyku z karmelem?

W rondelku rozpuszczamy cukier i dosypujemy mąkę kukurydzianą. Dolewamy mleko i mieszamy za pomocą trzepaczki do momentu, aż wszystko się rozpuści. Dodajemy kajmak i mieszamy z całością. Schładzamy i przelewamy masę do płytkich pojemników. Przekładamy na 50 minut do zamrażalnika. Następnie wyciągamy i zeskrobujemy całość. Przenosimy do foremek do lodów i zamrażamy przez 3-4 godzin.

Reklama

Sprawdź inne przepisy na desery