Lekki tort orkiszowy - przepis

Zobacz też: Tort czekoladowy - przepis

Oto przepis na wyśmienity a jednocześnie lekki tort czekoladowo – wiśniowy. Tort nie zawiera białej mąki pszennej i ma obniżoną zawartość tłuszczu, ponieważ do jego wykonania nie używa się masła i tłustej śmietany. Bardzo ciekawym dodatkiem są puffingowane wiśnie (czyli suszone nowoczesną metodą puffingu - w podciśnieniu, w temperaturze poniżej 40 stopni. Puffing jest bezpieczny i pozwala na zachowanie pełnego bogactwa naturalnych składników i cennych witamin znajdujących się w owocach). Takie wiśnie nie tylko dodają smaku i pięknie prezentują się jako ozdoba tortu, ale także świetnie przełamują konsystencję tortu, stając się zaskakującą, przyjemnie chrupiącą, delikatnie kwaskową niespodzianką.

Tort składa się z biszkoptu przeciętego na 2 lub 3 blaty, sączonego sokiem wiśniowym, przełożonego lekkim kremem z ricotty, dżemem wiśniowym i puffingowanymi wiśniami. Ozdobiony jest chrupiącymi puffingowanymi wiśniami i tartą gorzką czekoladą.

PUSZYSTY BISZKOPT ORKISZOWY - SKŁADNIKI:

* 5 jajek,

* 3/4 szklanki cukru,

* 3/4 szklanki mąki orkiszowej,

* 1/4 szklanki mąki ziemniaczanej,

* 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia,

* 1 łyżka gorzkiego kakao.

WYKONANIE:

1. Białka oddzielić od żółtek i ubić ze szczyptą soli na sztywno mikserem na najwyższych obrotach,

2. Ciągle ubijając dodawać porcjami cukier do całkowitego rozpuszczenia a w następnie kolejno dodawać zółtka,

3. (Wcześniej połączone ze sobą i przesiane) mąki i proszek do pieczenia dodawać stopniowo po łyżce do piany i delikatnie wymieszać ręcznie lub użyć miksera na najniższych obrotach,

4. Całość przelać do tortownicy wyłożonej na spodzie papierem do pieczenia. Nie ma potrzeby smarować boków tłuszczem,

5. Włożyć do nagrzanego piekarnika i piec na termoobiegu w temperaturze ok 165 stopni przez ok 40 minut do tzw „suchego patyka”,

6. Po wyciągnięciu z piekarnika rzucić biszkopt z wysokości ok 60 cm na podłogę lub blat (dla wyrównania wierzchu ciasta),

7. Biszkopt ostudzić.

DO NASĄCZENIA:

* 100 - 150 ml soku wiśniowego lub mocnej herbaty wiśniowej (opcjonalnie z dolewką wiśniówki).

DO PRZEŁOŻENIA BISZKOPTU: potrzebny będzie niskosłodzony lub bezcukrowy dżem wiśniowy ok ½ słoika i ½ opakowania wiśni puffingowanych oraz lekki krem z ricotty i bitej śmietany light, na który przepis znajduje się poniżej:

LEKKI KREM Z RICOTTY I BITEJ ŚMIETANY LIGHT:

* 500 gram ricotty,

* 250 ml bitej śmietany light (gotowej lub do ubijania),

* ½ szklanki g cukru lub cukru trzcinowego,

* aromat śmietankowy - opcjonalnie.

WYKONANIE: wszystkie składniki połączyć ze sobą i ubić na gładko mikserem na najwyższych obrotach

WYKONANIE CAŁEGO TORTU:

1. ostudzony biszkopt przeciąć na 3 blaty (lub 2 blaty – wtedy adekwatnie pomiędzy warstwy dać więcej kremu),

2. pierwszy blat ułożyć na paterze lub dużym talerzu, nasączyć częścią soku lub herbaty,

3. następnie wyłożyć na niego dżem wiśniowy oraz część kremu z ricotty i porozrzucać kilka puffingwanych wiśni,

4. całość przykryć kolejnym blatem, nasączyć i nałożyć krem z ricotty i ponownie porozrzucać kilka puffingowanych wiśni,

5. ostatni blat nasączyć i delikatnie umieścić na górę ciasta, wysmarować pozostałym kremem i przyozdobić tartą gorzką czekoladą oraz puffingowanymi wiśniami,

6. Opcjonalnie można wysmarować także boki tortu i oprószyć gorzką czekoladą, lub okruszkami pozostałymi po biszkopcie,

7. Całość schłodzić w lodówce.

Gotowe! Smacznego!