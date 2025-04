Czas przygotowania: 25 min

Ilość porcji: 4

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

170 g mlecznej czekolady,

115 g masła,

1/4 szklanki mąki tortowej,

0,5 szklanki drobnego cukru do wypieków,

duża szczypta soli,

2 duże jajka,

2 duże żółtka.

Przygotowanie:

Lava cake, inaczej fondant czekoladowy, to pyszny deser, który skrywa w sobie aksamitne, płynne wnętrze. Choć podaje się go w najlepszych restauracjach i cukierniach na całym świecie, jego przygotowanie wcale nie jest trudne, a już na pewno nie czasochłonne.

Do przygotowania idealnych lava cakes będziesz potrzebować kokilek do sufletów lub formy do pieczenia muffinek. Pamiętaj, by przed nałożeniem do nich masy dokładnie je natłuścić i oprószyć kakao.

Piekarnik rozgrzej do 220 stopni. Czekoladę posiekaj i rozpuść z masłem w kąpieli wodnej. Dokładnie wymieszaj. W małej misce wymieszaj mąkę, cukier i sól. W drugiej misce dokładnie wymieszaj jajka i żółtka jaj. Połącz wszystkie składniki razem (nie zapomnij o czekoladzie z masłem) i wymieszaj delikatnie trzepaczką lub drewnianą łyżką. Przełóż masę do foremek. Lava cake to babeczki, które piecze się dosyć krótko. W kokilkach powinno się je piec 12-14 minut. W formie do muffinek wystarczy im 8-10 minut. Podawaj babeczki z lodami waniliowymi, słonym karmelem lub po prostu oprószone cukrem pudrem. Smacznego!

