Składniki:

4 jajka

1,5 szklanki mąki

Szczypta soli

Dżem truskawkowy lub inny dowolny

300 g truskawek

Opakowanie galaretki owocowej

Przygotowanie

Oddziel żółtka od białek. Ubij je na sztywną białą masę z odrobiną soli i cukru. Dodawaj kolejno żółtka. Do masy wsyp partiami przesianą mąkę. Wyłóż formę papierem do pieczenia i wylej masę. Piecz przez 15 minut w temperaturze 160 stopni Celsjusza. Wyłóż na placek biszkoptowy dżem truskawkowy. Połóż umyte i pokrojone truskawki. Zalej lekko tężejąca galaretką przygotowaną w zmniejszonej ilości wody niż na opakowaniu. Schłodź całość w lodówce przez około 4 godziny.

Składniki:

1,5 szklanki mąki

pół szklanki cukru

100 g masła

3 jajka

2 łyżki wody

250 g truskawek

2 łyżki dżemu morelowego

łyżka wody

ekstrakt waniliowy

2 szklanki mleka

pół szklanki śmietanki kremówki

budyń w proszku

Przygotowanie

Mąkę, cukier i masło utrzyj dokładnie za pomocą miksera. Dodaj żółtko i wodę. Ubij ręką parę razy i owiń folią spożywczą. Schłodź w lodówce przez 30 minut. Rozgrzej piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Wyłóż ciasto na formę do tarty i nakłuj widelcem. Wysyp fasolką lub ryżem i zapiecz przez 20 minut do zbrązowienia. W mikserze ubij jajka, cukier i wanilię. Dodaj proszek budyniowy. Tak przygotowany krem budyniowy wykładamy na spód. Oczyszczone i truskawki ułóż na kremie i posyp cukrem pudrem.

Składniki:

1,5 szklanki mąki

pół szklanki cukru

Szczypta soli

¼ kostki masła

jajko

łyżka soku z cytryny

ekstrakt waniliowy

2 łyżki wody

600 g truskawek

500 g mascarpone

¼ szklanki cukru pudru

skórka otarta z cytryny

Przygotowanie

Utrzyj w mikserze mąkę, masło, sól i dokładnie wszystko połącz. Ubij żółtka, wanilię, sok z cytryny oraz wodę – do całkowitego połączenia się składników. Zwiń masę w kulę i ugnieć rękoma jeszcze kilkakrotnie. Owiń folią spożywczą. Schłodź w lodówce przez godzinę. Po tym czasie rozprowadź ciasto w formie na tartę. Rozgrzej piekarnik do 190 stopni Celsjusza i piecz spód tarty przez 15-20 minut do zbrązowienia. Następnie schłodź w lodówce przez godzinę. Truskawki dokładnie oczyść i usuń szypułki. W międzyczasie ubij mascarpone, cukier puder, skórkę i sok z cytryny. Ułóż masę śmietanową na spód tarty. Następnie truskawki pokrój na plasterki i udekoruj.

fot. Adobe Stock

Składniki:

Opakowanie ciasteczek owsianych

Pół kostki masła

500 g sera twarogowego z wiaderka

Listek żelatyny

300 g truskawek

Pół szklanki cukru

Szczypta soli

Przygotowanie

Ciastka owsiane włóż do torebki strunowej lub foliowej i dokładnie skrusz za pomocą wałka. Usyp do formy na tartę i przyklep palcami. Zalej roztopionym masłem. W międzyczasie przygotuj masę z sera twarogowego. Zmiksuj go na gładko i wlej stopniowo rozpuszczoną żelatynę. Przełóż do formy i udekoruj plastrami truskawek. Odstaw do lodówki przynajmniej na 4 godziny lub całą noc.

Zimne masło – kluczem do perfekcyjnego kruchego ciasta jest odpowiednia temperatura tłuszczu. W przypadku margaryny roślinnej lub masła jest zalecane, aby wyjąć je dopiero na czas przygotowań. Nie wyrabiaj go też zbyt długo – ogrzewane ciepłem rąk lub miksera bardzo szybko traci swoje właściwości

Dodaj mąkę ryżową lub skrobię kukurydzianą – pozwoli, aby spód był bardziej chrupiący i lepiej radził sobie z płynnymi masami, które znajdą się na jego wierzchu. Nie nasiąkną zbyt szybko i pozostaną kruche na dłużej

Rozwałkuj – zrób to za pomocą wałka lub butelki owiniętej papierem do pieczenia. Staraj się nie rozdzielać go za pomocą rąk ze względu na wspomniane wyżej ciepło. Dobrym pomysłem jest także starcie kawałka ciasta na tarce

fot. Adobe Stock

Budyniowy – dwa opakowania sproszkowanego lub domowego budyniu na żółtkach ugotuj w zmniejszonej ilości mleka niż rekomendowana na opakowaniu przez producenta. Następnie dodaj pastę waniliową, łyżkę masła oraz szczyptę soli. Nakładaj po lekkim przestudzeniu i dekoruj owocami

Maślany – masło dokładnie utrzyj za pomocą miksera na białą i puszystą masę razem z cukrem. Nie pozwól, aby powstały grudki. Wlej trochę śmietany kremówki i stopioną czekoladę. Krem nakładaj na zimny spód i ułóż truskawki. Przed podaniem dokładnie schłodź

Na mascarpone – jego gęsta i zbita konsystencja pozwala na utrzymanie dekoracji w miejscu. Ubij serek z śmietanką 30% i dodaj pastę waniliową. Schłodź i nakładaj grubszą warstwę

