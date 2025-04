- 1 szklanka mąki

- 4 łyżki masła

- 3 łyżki Cukru Drobnego marki Srebrna Łyżeczka

- 2 żółtka

- 1 łyżka kwaśnej śmietany

Na masę makową:

- mak niebieski

- 1 szklanka mleka

- pół szklanki miodu

- bakalie

Reklama

Z przesianej mąki, żółtek, masła i Cukru Drobnego marki Srebrna Łyżeczka oraz śmietany zagnieść ciasto,

uformować kulę, zawinąć w folię, włożyć na pół godziny do lodówki,

wyjąć, uformować wałeczki, spłaszczyć je ręką lub nożem, pokroić na paluszki długości 7-8 cm,

ułożyć na wysmarowanej tłuszczem blasze, upiec na rumiano w temperaturze 200°C,

mak dokładnie umyć, przełożyć do garnka, zalać wrzącym mlekiem, gotować 30 min na małym ogniu, osączyć i dwukrotnie zemleć,

połączyć z rozpuszczonym miodem, dodać wymyte, osączone i rozdrobnione bakalie, wymieszać, wstawić do lodówki,

udekorować upieczonymi łamańcami.

Reklama

Jest smaczna nawet bez żadnych dodatków.

Przygotuj podstawową masę z maku, mleka i miodu.

Dodaj do niej wszystkie słodkości, jakie masz w domu: bakalie, rozdrobnione orzechy włoskie, laskowe, a nawet orzeszki pinii.

Doskonale smakuje z kandyzowanymi owocami.

Nie musisz sama piec ciasteczek, możesz kupić nawet zwyczajne herbatniki, małe bezy czy biszkopty. Masę makową możesz podać do makaronu lub ryżu.