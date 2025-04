Pieczone pączki z polewą

Oto składniki na pieczone pączki z polewą:

60 g świeżych drożdży

400 g mąki pszennej

150 ml ciepłego mleka lub śmietanki

60 g cukru

szczypta soli

4 jajka

kostka masła

Polewa:

tabliczka czekolady mlecznej

5 łyżek śmietanki 18%

kruszone orzechy

Jak zrobić pieczone pączki z polewą?

Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej. Pokruszone drożdże należy wymieszać z ciepłym mlekiem, 2 łyżkami cukru oraz 2 łyżkami mąki. Pozostawiamy do wyrośnięcia na 20 minut pod bawełnianą ściereczką w ciepłym miejscu. Do miski przesiewamy mąkę, dodajemy cukier oraz sól. Stopniowo wbijamy kolejno jajka. Mieszamy i wyrabiamy za pomocą ręki lub miksera przez około 15-20 minut do uzyskania gładkiej i sprężystej masy. Na koniec dodajemy po kawałku masła, aby ciasto nabrało elastyczności. Pozostawiamy do wyrośnięcia na godzinę. Wyrośnięte ciasto rozwałkowujemy i wycinamy z niego kształt oponek lub zwykłych pączków. Każdy kawałek wkładamy do papilotki lub na papier do pieczenia. Blachę wykładamy papierem do pieczenia i układamy na niej pączki. Przykrywamy ściereczką i zostawiamy do wyrośnięcia na 20 minut. Pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni Celsjusza przez 15 minut. Po wyjęciu studzimy i dekorujemy polewą. Tabliczkę mlecznej czekolady topimy w kąpieli wodnej – możemy użyć również gotowej, płynnej czekolady. Dodajemy śmietanę 18% i kruszone orzechy. Wszystko dokładnie mieszamy. W tak przygotowanej polewie maczamy pączki i odstawiamy do zastygnięcia.

