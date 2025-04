Mini serniczki limonkowe bez cukru

Składniki:

Kruszonka/spód:

szklanka płatków owsianych

pół łyżeczki cynamonu

3 łyżeczki stewii

4 łyżki masła

Bita śmietana:

łyżeczka żelatyny

4 łyżeczki zimnej wody

szklanka śmietanki kremówki

łyżeczka stewii

Masa serowa:

350 g sera twarogowego mielonego

5 łyżek stewii

skórka otarta z 2 limonek

sok wyciśnięty z 2 limonek

Przygotowanie:

Płatki owsiane blendujemy i dodajemy cynamon, stewię oraz rozpuszczone wcześniej masło. Taką mieszankę przekładamy na dno słoiczków, w których będziemy serwować serniczki. Do miski przekładamy ser twarogowy i doprawiamy stewią, skórką otartą z limonek oraz wyciśniętym z nich sokiem. Następnie dokładnie miksujemy na gęstą i gładka masę. Przekładamy do słoiczków. Na koniec przygotowujemy masę na bitą śmietanę. Żelatynę rozpuszczamy w zimnej wodzie przez około 5 minut. Śmietankę kremówkę ubijamy ze stewią na puszystą masę. Dodajemy żelatynę. Przekładamy do lodówki na 30 minut do stężenia. Na koniec deser dekorujemy bitą śmietaną nałożoną ze szprycy.

