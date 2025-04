Ciasto a’la Ferrero Rocher na zimno

Składniki:

500 g serka twarogowego zmielonego trzykrotnie

2/3 szklanki kremu czekoladowego

puszka masy kajmakowej

opakowanie śmietany kremówki

200 g mieszanki orzechów

3 łyżeczki likieru kawowego

50 sztuk herbatników kakaowych lub maślanych

kuleczki Ferrero Rocher do dekoracji

Przygotowanie:

Na początku podprażamy orzechy na suchej patelni przez minutę do zbrązowienia. Następnie drobno siekamy, według uznania. Serek twarogowy przekładamy do miski razem ze śmietanką kremówką. Ubijamy na gładką i sztywną masę. Połowę masy łączymy z kremem czekoladowym, a drugą część z masą kajmakową. Do obu mas dolewamy likier kawowy (po 1,5 łyżeczki na każdą z mas). Odkładamy do lodówki do schłodzenia przez parę minut. Następnie wykładamy blachę do pieczenia folią aluminiową i papierem do pieczenia. Układamy warstwę herbatników i rozsmarowujemy masę czekoladową. Przykrywamy kolejną warstwą herbatników i nakładamy masę kajmakową. Powtarzamy tę czynność naprzemiennie do ukończenia obu mas. Z wierzchu posypujemy kruszonymi orzechami oraz dekorujemy kuleczkami Ferrero Rocher. Ciasto wstawiamy do lodówki przynajmniej na 2 godziny do schłodzenia.

