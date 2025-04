Brownie z burakami bez cukru

Składniki:

500 g buraków

100 g fasoli czerwonej

1 i ¾ szklanki mąki kukurydzianej

4 dojrzałe banany

łyżeczka miodu

jajko

5 łyżek oleju kokosowego

7 łyżek kakao naturalnego

200 g gorzkiej czekolady bez cukru

dowolne owoce do dekoracji

Przygotowanie:

Buraki gotujemy do miękkości. Wybieramy dowolną odmianę – jeżeli mamy ochotę na nieco słodsze ciasto, warto poszukać podłużnych , które doskonale do tego się nadają. Do miski przekładamy ugotowane buraki, fasolę oraz banany. Dokładnie miksujemy za pomocą blendera. W kąpieli wodnej rozpuszczamy czekoladę, olej kokosowy, miód i wsypujemy kakao. Całość przelewamy do masy buraczanej i wbijamy jedno jajko. Na koniec łączymy z mąką kukurydzianą. Przelewamy do formy wyłożonej papierem do pieczenia lub wysmarowanej masłem i bułką tartą. Pieczemy w rozgrzanym piekarniku do 170 stopni Celsjusza przez 40-50 minut. Na koniec dekorujemy polewą czekoladową lub ulubionymi owocami.

